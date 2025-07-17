CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

На камчатских термальных источниках «забурлила» скорость мобильного интернета МТС

МТС сообщает о расширении сети высокоскоростного интернета вблизи села Малка Елизовского района. В результате установки дополнительного телеком-оборудования оператор увеличил зону LTE-покрытия и на треть скорость мобильного интернета в популярной туристической зоне – малкинских термальных источниках. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Обновленная сеть МТС охватывает не только село Малка, но и берег реки Ключевка, где расположены минеральные источники — холодные углекислые и лечебные горячие. А также кемпинги и базы отдыха, куда круглый год приезжают путешественники. После проведенных МТС работ, отдыхающие могут более комфортно пользоваться всеми современными цифровыми сервисами – быстро загружать обновления, использовать видеосервисы, банковские и музыкальные приложения, а также стримить прямиком из горячих природных ванн.

Малкинские источники образуют несколько природных ванн. На небольшой термальной площадке горячие ключи с температурой до 80°С бьют наружу прямо из песка и гальки. Даже зимой здесь почти нет снега — земля подогревается изнутри, и лежит он только в сильные морозы. Поток туристов в эти места растет из года в год, особенно популярным это место становится в летнее время.

«Последние годы Камчатка занимает все более уверенные позиции в части дикого туризма. Уже не только местные жители активно исследуют родной полуостров, все больше и больше экотуристов приезжает к нам за яркими впечатлениями. МТС подготовила сеть к активному туристическому сезону и установила дополнительное оборудование на малкинских источниках, где мы наблюдаем постоянный рост трафика. Теперь и камчатцы, и гости нашего региона смогут комфортно делиться эмоциями, селфи в мессенджерах и соцсетях», — отметила директор МТС в Камчатском крае Евгения Сальникова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Россиян погнали из сообщества Python. Пока только избранных, но критерии отбора до предела странные

Минцифры расширяет список специальностей для отсрочки от призыва в армию

Секретные «облачные» ИС Пентагона почти 10 лет обслуживали китайцы на аутсорсинге

Американский военный взломал AT&T и Verizon и украл данные абонентов

Россия вышла на борьбу с замедлением мобильного интернета. Придуман гениальный способ вернуть россиянам связь

«Ростелеком» на государственные деньги «устраняет цифровое неравенство» там, где уже давно есть 4G

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие TWS-наушники открытого типа: хиты продаж

Обзор смартфона HUAWEI nova Y63: большая батарея и дополнительная кнопка

Офлайн-карты для туриста: лучшие приложения, которые работают без интернета

Показать еще

Наука

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?

Северная Америка погружается в мантию Земли: ученые пока не понимают, что происходит

Ученые выяснили, почему ядро атома не круглое
Показать еще