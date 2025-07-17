«Яндекс Лавка» начала работать с локальными поставщиками еще в пяти городах

«Яндекс Лавка» начала работу в пяти новых городах за месяц — Сочи, Воронеже, Перми, Ярославле и Рязани. В каждом из них сервис налаживает сотрудничество с региональными поставщиками: помогает выйти на свою витрину и выстроить контроль качества, дает доступ к многомиллионной аудитории. Доля локального ассортимента уже составила 20% в Перми, Сочи и Воронеже, где сервис запустился в июне 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Лавки».

Местные поставщики обеспечивают сервис хлебобулочными изделиями, молочной продукцией, мясом и свежими овощами. Они получают выход на новую аудиторию и стабильный канал сбыта. Сервис в регионах привлекает в среднем от 1 млн пользователей каждый месяц.

Региональные производители также могут начать выпускать товары для собственной торговой марки сервиса «Из Лавки». Перед запуском эксперты «Яндекс Лавки» проводят аудит производства потенциального поставщика, помогают улучшить продукт для онлайн-продажи: например, доработать рецепт или изменить упаковку. Партнеры повышают свою экспертизу и в процессах контроля качества: для поставщиков сервис разработал собственные требования по качеству и безопасности продукции на базе государственных стандартов. Этот документ доступен на сайте сервиса в разделе «Поставщику». Его может взять себе за стандарт предприятие любого масштаба, чтобы выстроить процессы контроля качества внутри собственного производства.

«Яндекс Лавка» работает уже в 18 городах России, управляет сетью из более 600 дарксторов.