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«Яндекс Маркет» увеличил втрое размер максимального вознаграждения для ПВЗ

«Яндекс Маркет» улучшил систему выплаты для владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ), чтобы поддержать партнеров и ускорить развитие сети. Теперь тарифы станут едиными для всех, а максимальное вознаграждение за заказ для новых пунктов вырастет в три раза. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Ранее ПВЗ, открытые после апреля 2023 г., получали 5% с отправления, но не более 250 руб. от стоимости выданного товара. С 1 августа 2025 г. для них, а также для новых пунктов максимальная сумма увеличится до 750 руб.

«В июне 2025 г. сеть брендированных ПВЗ «Маркета» выросла более чем на четверть по сравнению с прошлым годом и продолжает расширяться. Для нас важно, чтобы партнерам было проще развиваться вместе с нами», — сказали представители компании.

Кроме того, маркетплейс расширил зону действия стартовых мер поддержки и теперь выплачивает субсидии за открытие пунктов выдачи более чем в 100 новых городах России, включая Красноярск, Ижевск, Липецк, Пензу, Омск и др. Размер выплаты зависит от выбранной локации. Для удобства партнеров «Яндекс Маркет» предоставляет интерактивную карту, где можно сразу ознакомиться со всеми условиями в интересующем регионе.

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