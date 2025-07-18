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56% россиян узнают о новых брендах благодаря блогерам и маркетплейсам

Более трети россиян (36%) узнает о новых брендах благодаря маркетплейсам. Еще 31% респондентов считает этот способ поиска новых магазинов для покупок наиболее удобным. Данными поделился «Яндекс Маркет» после опроса более 1200 россиян.

Помимо онлайн-площадок, опрошенные находят бренды с помощью подписок на блогеров или стилистов (25%) и рекламы в интернете (16%). Среди тех респондентов, кто чаще ищет бренды на маркетплейсах, более половины (54%) делает это через раздел «похожие товары». Еще часть узнает из рекламы на площадке (17%), рекомендательной ленты (13%), а также благодаря витринам магазинов (12%). Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Вне зависимости от способа поиска, ключевыми критериями при знакомстве с новым брендом респонденты отмечают ценовую политику (47%), отзывы (34%) и широкий ассортимент (28%). На маркетплейсах россиянам особенно важны отзывы. По данным «Яндекс Маркета», товары с 10 положительными отзывами получают на 10% больше продаж, чем товары без них. На онлайн-площадках респондентам также важно наличие собственной витрины у магазина.

Россияне в целом стали чаще искать новые бренды за последний год — об этом высказались треть опрошенных (33%). Среди категорий, для которых чаще всего рассматривают новые магазины, лидируют «Продукты и товары повседневного спроса» (49%), «Одежда и обувь» (33%), «Товары для дома» (30%), «Уход и парфюмерия» (29%).

Также опрошенные поделились, что до ухода известных западных брендов в 2022 г. чаще всего совершали покупки в торговых центрах или шоурумах (29%). После ухода зарубежных магазинов выбирать маркетплейсы стали уже 47% респондентов.

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