Банк «Русский Стандарт»: в 2025 г. россияне отдали предпочтение онлайн-покупкам книг

Банк «Русский Стандарт» изучил особенности покупок книг россиянами. В первой половине 2025 г. общий средний чек такого платежа вырос до 542 руб. с 442 руб. годом ранее.

Тренд, который отмечали аналитики банка еще в 2024 г. – растущий интерес к онлайн-покупкам учебной и художественной литературы на фоне популярности книжных интернет-магазинов с доставкой заказов. Об этом CNews сообщили представители банка «Русский Стандарт».

В итоге в 2025 г. впервые по числу покупок онлайн и вовсе опередил традиционные визиты в книжные магазины. Так, согласно статистике банка, на онлайн-покупки книг пришлось 54% от всех таких операций по картам банка с начала 2025 г., а на офлайн-платежи – 46%. Примечательно, что годом ранее с аналогичной долей в 54%, напротив, лидировал офлайн. У онлайна же было 46%.

Как показала статистика банка, в офлайне россияне покупают книги реже, но на более высокие средние чеки. Так, средняя сумма платежа за книги в офлайне выше, чем в онлайне – 787 руб. против 335 руб., соответственно.

При этом самые высокие средние чеки на книги (в онлайне и в офлайне) с начала 2025 г. были отмечены в апреле (603 руб.). На втором март (565 руб.), на третьем – январь (523 руб.).

Средний чек на книги у мужчин выше, чем у женщин – 579 руб. против 513 руб., соответственно.

Методология: в рамках исследования проанализировали количество, средние чеки операций по картам Банка «Русский Стандарт» за первую половину 2025 и 2024 гг. Отдельно эти данные были изучены в зависимости от пола клиентов.