E-commerce в России перешел к качественному росту — исследование «ЮKassa»

Аналитики «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») подвели итоги первого полугодия 2025 г. для российского рынка e-commerce. Общий оборот и число транзакций остались на уровне второго полугодия 2024 г., а средний чек незначительно снизился — на 2%, до 1310 руб. При этом число активных онлайн-площадок в сервисе увеличилось на 11%, преимущественно за счет малого бизнеса. Ключевыми драйверами роста стали медицина, авто, а также сегменты, связанные со спортом и качеством жизни, в некоторых категориях обороты увеличились на 50-70% и больше. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Малый бизнес — двигатель рынка

С января по июнь 2025 г. общий оборот подключенных к «ЮKassa» интернет-площадок остался на уровне предыдущего полугодия, число оплат тоже не изменилось. Средний чек стал на 2% ниже и составил 1310 руб.

При стабильных общих оборотах и неизменном количестве транзакций число активных площадок в «ЮKassa» выросло на 11%. Главным драйвером роста стал малый бизнес: количество индивидуальных предпринимателей увеличилось на 10%, а самозанятых — на 23%, тогда как юрлиц — только на 7%.

«Рынок переходит в стадию зрелости, где конкуренция заставляет предпринимателей искать более узкие, специализированные ниши», — сказал начальник отдела продаж «ЮKassa» Никита Цой.

Именно небольшие площадки (с оборотом до 1 млн руб. в месяц) продемонстрировали наибольшую динамику: их число увеличилось на 29%, общий оборот — на 37%, а число оплат — на 42% по сравнению с июлем – декабрем 2024 г. Средний чек снизился на 3% и составил 2142 руб.

Количество средних площадок (с оборотом от 1 до 15 млн руб. в месяц) выросло на 8%, их оборот стал на 13% выше, а число оплат — на 23% больше. Средний чек снизился на 8%, до 2411 руб.

Меньше всего увеличилось число крупных площадок (с оборотом от 15 млн руб. в месяц) — на 6%. Их общий оборот вырос на 6%, число оплат — на 11%, а средний чек стал на 5% меньше и составил 1205 руб.

«Российский e-commerce в первом полугодии продемонстрировал устойчивость, несмотря на общее замедление роста. Мы ожидаем, что до конца года рынок активизируется за счет традиционных осенних распродаж и новогодних праздников. Средний чек может стабилизироваться на текущем уровне, а количество транзакций — вырасти на 8-12%», — отметил начальник отдела продаж «ЮKassa».

Здоровье — главный приоритет

Статистика платежей отражает тренд на улучшение качества жизни, который во многом определяет развитие российского e-commerce. По итогам шести месяцев 2025 г. одним из самых быстрорастущих сегментов стала медицина: оборот медицинских учреждений увеличился на 72% по сравнению с предыдущим полугодием, число оплат — на 37%, а средний чек — на 26%, до 10351 руб.

Растут не только услуги, но и сопутствующие товары. Так, оборот магазинов оптики стал на 11% выше, число оплат — на 7% больше, а средний чек составил 7631 рубль (+4%). Оборот розничных магазинов лекарств вырос на 55%, число оплат — на 23%, а средний чек достиг 2574 рублей (+26%).

Также примечательна динамика в сегменте услуг по персональному лечебному уходу. За полгода оборот увеличился на 44%, число оплат — на 29%, а средний чек — на 12%, до 37172 руб. Это показывает, что все больше потребителей готовы вкладываться в качественные индивидуальные медицинские услуги.

Инвестиции в досуг и заботу о себе

Желание россиян улучшить качество жизни увеличивает продажи не только в медицине: данные «ЮKassa» свидетельствуют также о росте спроса на услуги и товары для ухода за собой, досуга и личного комфорта. Так, оборот массажных услуг вырос за первое полугодие 2025 г. на 52%, число оплат — на 27%, а средний чек — на 20%, до 5506 руб.

Оборот кафе и ресторанов увеличился за отчетный период на 11%, как и число оплат, а средний чек не изменился и составил 2272 руб. Оборот в категории достопримечательностей и выставок вырос на 50%, а число оплат — на 69%, при этом средний чек снизился на 11%, до 3156 руб. Оборот сервисов знакомств стал на 26% выше, число оплат — на 7% больше, средний чек составил 385 руб. (+18%).

Спорт и активный отдых как образ жизни

С января по июнь 2025 г. общий оборот спортивных клубов и полей вырос на 43% по сравнению с июлем – декабрем 2024 г. Оплат стало на 25% больше, средний чек составил 5531 руб. (+14%). Бум переживает и спортивный туризм: оборот спортивных лагерей и баз отдыха вырос втрое, число оплат — в 2,5 раза, средний чек — на 26%, до 23944 руб.

Данные «ЮKassa» показывают также, что покупатели готовы тратить на поддержание формы и здоровья. За отчетный период оборот в категории БАДов и спортивного питания увеличился на 27%, число оплат — на 7%, а средний чек — на 18%, до 8 761 рубля. Оборот магазинов спортивных и туристических товаров вырос на 18%, число оплат — на 19%, а средний чек не изменился и составил 12406 руб.

Осознанное потребление — новая реальность

Россияне все больше демонстрируют осознанный подход к потреблению, за счет чего растет спрос на ремонт и прочие персонализированные услуги. Так, в первом полугодии 2025 г. оборот в сегменте ремонта электроники увеличился на 25%, при этом число оплат не изменилось, а средний чек стал на 23% выше и составил 4360 руб. Оборот химчисток вырос на 60%, число оплат — на 22%, а средний чек — на 31%, до 5332 руб.

Данные «ЮKassa» свидетельствуют о том, что потребитель готов платить за скорость и удобство, если это улучшит качество его жизни. За отчетный период оборот служб курьерской доставки вырос на 22%, число оплат — на 13%, а средний чек — на 8%, до 3221 руб.

Автомобильный сегмент в топе

Тренд на осознанное потребление затрагивает сегмент автотоваров и услуг. Так, с января по июнь 2025 г. оборот станций техобслуживания и автотехцентров вырос на 45%, число оплат — на 16%, а средний чек — на 25%, до 6778 руб. Оборот автомоек увеличился на 56%, число оплат — на 49%, а средний чек составил 152 руб. (+4%). Оборот АЗС стал на 63% выше, число оплат — на 24% больше, средний чек достиг 996 руб. (+31%). Оборот магазинов автозапчастей вырос на 9%, число оплат — на 10%, а средний чек не изменился и составил 6510 руб.

Кроме того, данные «ЮKassa» указывают на формирование экосистемы для электротранспорта. За первое полугодие текущего года оборот в сегменте электроэнергии для электромобилей вырос на 30%, число оплат — на 15%, а средний чек — на 12%, до 566 руб.

Потребитель становится избирательнее

По мнению экспертов «ЮKassa», в первом полугодии 2025 г. российский e-commerce перешел в стадию зрелости: взрывной рост сменился качественным развитием в конкретных нишах.

«За стабилизацией общих оборотов скрывается активная трансформация рынка. Потребитель стал более избирательным, его фокус сместился на то, что действительно важно. Сезонные распродажи традиционно оживят рынок, но основной вектор развития сохранится. Поэтому мы полагаем, что будущее российского e-commerce — не в масштабе, а в глубине понимания потребностей клиентов. Компании, которые сумеют предложить качественные персонализированные услуги и товары, получат конкурентное преимущество в новых условиях», — сказал Никита Цой.