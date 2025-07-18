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В новосибирском Академгородке появились электровелосипеды «МТС Юрент»

Сервис кикшеринга «МТС Юрент» запустил в новосибирском Академгородке прокат на электровелосипедах. В течение сезона жителям и гостям города будут доступны более 100 новых велосипедов модели Ninebot B100. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Электровелосипеды «МТС Юрент» оборудованы электродвигателем для более комфортного движения по городу. Все велосипеды имеют ограничение скорости до 25 км/ч. Благодаря встроенным IoT-модулям велосипед работает по принципу самоката и снижает скорость в «медленных» зонах, останавливаясь там, где ездить нельзя.

Все поездки на велосипедах также застрахованы, в том числе — для пешеходов — от несчастных случаев с самокатами. Страхование третьих лиц включено в базовый бесплатный страховой полис, который по умолчанию действует в каждой поездке на устройствах «МТС Юрент». Страховка будет покрывать ущерб здоровью пешехода в случае инцидента с самокатом сервиса, например, при столкновении.

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МТС
В новосибирском Академгородке появились электровелосипеды «МТС Юрент»

Сервис кикшеринга «МТС Юрент» запустил сезон в Новосибирске в марте 2025 г. В течение сезона жителям и гостям города кикшеринг предоставил порядка 3 тыс. новых электросамокатов модели «Юрент 2.0».

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