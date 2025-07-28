5,2 млн подписчиков «Яндекс Плюс» в месяц читают и слушают книги

«Яндекс Книги» впервые раскрыли данные по аудитории: 5,2 млн подписчиков «Плюса» в месяц читают и слушают книги (данные за июнь 2025 г). В показателе учитываются подписчики, которые пользуются сервисом через приложение или веб-версию, а также в «Яндекс Музыке» и с помощью умной колонки «Алиса». В аудитории «Яндекс Книг» учитываются только те подписчики, которые в течение месяца прочли более 1850 знаков электронной книги или послушали не менее 2 минут аудиокниги — это соответствует примерно 2,5 страниц электронной книги, если читать со смартфона. Данные показывают, что после достижения таких значений подписчик с высокой вероятностью дочитает или дослушает начатую книгу и, скорее всего, останется с сервисом и дальше.

Миссия «Яндекс Книг» — сделать так, чтобы каждый подписчик «Яндекс Плюса» за год прочел хотя бы одну книгу, это позволит вовлечь в чтение десятки миллионов людей в России. Как показывают опросы сервиса, заметная часть его текущей аудитории прежде регулярно не читала и не слушала книги. Таким образом «Яндекс Книги» уже заметно расширили число читающих в России.

По данным J'son & Partners, «Яндекс Книги» по итогам прошлого года стали крупнейшим подписным книжным сервисом в России. Осенью 2024 г. «Яндекс Книги» вошли в базовую подписку «Яндекс Плюс», и теперь доступ к книгам есть у 41,3 млн подписчиков (данные за I квартал 2025 г.).

Однако, чтобы вовлечь в чтение тех, у кого уже есть подписка, «Яндекс Книги» активно используют разные инструменты: громкие хиты, масштабные промокампании и все преимущества технологий — от алгоритмов рекомендаций, которые позволяют быстрее найти интересную для читателя книгу, до функций на базе нейросетей.

Для многих подписчиков именно аудиоформат становится точкой входа к регулярному чтению, показывают данные сервиса. При этом не у всех книг есть аудиоверсия, и издатели не всегда готовы ее создавать. Поэтому «Яндекс Книги» добавили озвучку таких книг с помощью нейросетей — сейчас такая озвучка есть у более чем 120 тыс. книг. Благодаря этому доля книг, которые можно послушать, превысила половину каталога (размер каталога на июнь 2025 — более 250 тыс.). А чтобы книги чаще дочитывали, сервис внедрил функцию на базе искусственного интеллекта: она напоминает содержание нескольких предыдущих глав.

При этом 83% аудитории «Яндекс Книг» и читают, и слушают книги. Для их удобства сервис предлагает технологию синхронизации между форматами: книгу можно начать слушать, потом переключиться на чтение без потери прогресса и наоборот. Все эти технологии делают чтение максимально доступным и опять же расширяют читающую аудиторию. Активное чтение и слушание по подписке не отменяет покупки печатных книг: согласно данным опросов, больше половины читающей аудитории «Яндекс Книг» совмещают три формата, в том числе продолжают покупать бумажные книги, что увеличивает размер всего книжного рынка и доходы издателей.