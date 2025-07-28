RUVDS присоединился к Ассоциации участников отрасли ЦОД

Хостинг-провайдер RUVDS присоединился к Ассоциации участников отрасли Центров обработки данных – объединению, ведущему свою деятельность в интересах игроков рынка ЦОД, способствующему его развитию и преумножению компетенций. Компания стала 50-м корпоративным членом ассоциации. Об этом CNews сообщили представители RUVDS.

«RUVDS активно развивается, каждый год открывая новые площадки с вычислительными мощностями в России и за ее пределами, реализуя прорывные инициативы и открывая новые перспективы для всей индустрии. Вступление в Ассоциацию – логичный и очень важный этап для нас. Уверен, что экспертиза, опыт и возможности, которые может предложить объединению RUVDS, самым лучшим образом скажутся на всех участниках нашей отрасли, позволит более продуктивно и емко реагировать на вызовы времени и вместе двигаться к новым горизонтам», – отметил генеральный директор RUVDS Никита Цаплин.

RUVDS намерен принимать участие в деятельности объединения, участвовать в выработке новых норм и расширять его компетенции. В том числе и за счет своих проектов – технологических инициатив компании в космосе и в труднодоступных регионах Земли.

«Ассоциация участников отрасли ЦОД выступает в интересах всего рынка, и мы рады, что теперь к нам присоединился такой яркий его игрок, как RUVDS. Совместные проекты, экспертиза и выработка единых подходов – те сильные стороны, которые обеспечивают эффективность нашей работы. Этому курсу мы и будем следовать вместе, работая на благо всей отечественной экономики», – сказал Игорь Дорофеев, президент Ассоциации участников отрасли ЦОД.

RUVDS является участником рынка хостинга уже почти 10 лет. Компания входит список крупнейших поставщиков IaaS-услуг, на регулярной основе обновляя парк оборудования и открывая новые локации. В число прорывных технологических проектов входят спутник-сервер, с помощью которого компания в 2023 г. впервые в истории продемонстрировала возможности хостинга с орбиты; ЦОД на дрейфующей льдине в Арктике, запущенный в 2024 г., а также запланированный к реализации в 2025 г. проект по выводу на орбиту спутника-платформы для разработчиков программного обеспечения.