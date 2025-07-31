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Kokoc Group приобрела 51% агентства инфлюенс-маркетинга hello blogger

Kokoc Group приобрела 51% агентства инфлюенс-маркетинга hello blogger. Сделка направлена на усиление экспертизы Kokoc Group в инфлюенс-маркетинге, развитие лейбла эксклюзивных авторов и расширение портфеля digital-услуг для брендов. Команда hello blogger стала частью Дивизиона Creative Kokoc Group. Об этом CNews сообщили представители Kokoc Group.

Объединение произошло на фоне стремительного роста сегмента. По данным АКАР, по итогам 2024 г. объем рынка инфлюенс-маркетинга в России составил около 60 млрд руб. Укрупнение и появление «инфлюенс-хабов» с кросс-платформенной экспертизой становится логичным ответом на растущие запросы брендов на системную работу с блогерами и ROI.

С новым активом Kokoc Group консолидируют всю экспертизу, связанную с инфлюенс- и контент-маркетингом. Теперь через единое окно клиенты смогут получать доступ к эксклюзивному инвентарю, креативной и стратегической экспертизе, производству контента (в том числе посредством ИИ) и комплексному планированию маркетинга.

На базе hello blogger группа развивает лейбл hb — сообщество эксклюзивных авторов, с которыми можно выстраивать долгосрочные партнерства и креативные коллаборации. В рамках объединения на международной платформе Kokoc Group планируется развитие собственных рекламных форматов, контентных спецпроектов и сервисов под ключ.

«Мы видим устойчивый спрос на системную работу с инфлюенсерами — не как с каналом, а как с полноценными медиа. Для нас сделка с hello blogger — это не просто усиление экспертизы, а возможность выстроить уникальный контур influence-стратегий внутри группы, с эксклюзивным инвентарем, продакшном и технологиями. Такой уровень интеграции сейчас практически не представлен на рынке», — сказал Василий Ящук, директор дивизиона Creative Kokoc Group.

«Вхождение в состав Kokoc Group — это важный шаг в развитии нового направления hello blogger: лейбла эксклюзивных авторов. Мы хотим не просто запускать рекламные кампании, а строить системную работу с блогерами — как с медиа. Партнерство с Kokoc Group дает нам для этого и масштаб, и возможности», — сказала Таня Иванова, руководитель hello blogger.

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