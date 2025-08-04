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Пользователи «Битрикс24» создали более 43 тыс. «Коллаб» для работы с внешними командами

«Битрикс24» фиксирует постоянный рост популярности инструмента «Коллабы» — отдельных рабочих пространств внутри «Битрикс24» для взаимодействия с клиентами и внешними подрядчиками. По данным компании, с момента запуска в ноябре 2024 г. уже создано свыше 43 тыс. «Коллаб». Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24».

«Коллабы» позволяют бизнесу выстраивать совместную работу с внешними контрагентами внутри защищенного цифрового пространства: общаться в мессенджере, проводить видеозвонки, ставить задачи, обмениваться файлами и координировать действия через общий календарь.

Инструмент показывает устойчивую вовлеченность. Количество активных «Коллаб» заметно растет — с ноября 2024 г. по июнь 2025 г. показатель вырос почти в 15 раз до 12 тыс.

Ранее компания подчеркивала, что чаще всего «Коллабы» используют в ИТ, промышленности и компании из сферы услуг. При этом чем крупнее компания, тем больше участников задействовано. Эта тенденция свидетельствует о стремлении крупного бизнеса расширять рабочие группы за счет внешних специалистов, не нарушая внутренней структуры доступа.

В компании отмечают, что продукт обладает высоким потенциалом роста. В ближайших планах — улучшение сценариев онбординга и развитие пользовательской ценности «Коллаб».

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