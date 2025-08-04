CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Хостинг и домены
|

RUVDS запускает виртуальный ЦОД в Заполярье

Хостинг-провайдер RUVDS ввел в работу площадку с вычислительными мощностями в Мурманске, она стала первой локацией компании за Полярным кругом. Новая инфраструктура предназначена для обслуживания как частных пользователей, так и коммерческих организаций, а также научных и государственных учреждений, работающих над развитием Арктики и Северного морского пути. Об этом CNews сообщили представители RUVDS.

«Заполярье – перспективный регион, который активно развивается и получает поддержку на самом высшем государственном уровне. Осваивать его жизненно необходимо – в том числе и с точки зрения информационной инфраструктуры. Уверен, что наша новая площадка сыграет значимую роль в дальнейшем развитии региона и повышении его привлекательности для инвесторов из самых разных индустрий: от добывающей и логистической до ИТ и госуправления. Кроме того, Арктика – это уже знакомая для нас среда: в прошлом году RUVDS успешно испытывал оборудование на Северном полюсе, так что мы здесь уже не гости, а полноценные игроки», – отметил Никита Цаплин, генеральный директор хостинг-провайдера RUVDS

Вычислительные мощности компании расположены на базе Арктического ЦОД ПАО «Ростелеком» в Мурманске. На объекте реализована система бесперебойного электроснабжения, соответствующая первой особой категории электропитания, предусмотрена дизель-генераторная установка на 220 кВА, функционирует современная система пожаротушения. ЦОД оснащен двумя независимыми вводами интернет-кабелей, также используются высокоскоростные каналы связи с большой пропускной способностью для обеспечения быстрой и бесперебойной передачи данных.

Новая площадка стала 18-й в портфолио RUVDS. Помимо Мурманска в активе компании значатся еще 10 локаций в разных регионах России, а также семь – в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В стране появится реестр россиян, страдающих раком, диабетом, сердцем и психиатрических больных

СДЭК сломался. Посылки не отследить, в сервисе не авторизоваться. Причины засекречены

Минцифры и Минэкономразвития создадут реестр об устранении нарушений российским бизнесом

Zoom обязан заплатить в России штрафов более, чем на 300 миллионов. Работают приставы

В России создают технологию, которая сделает БПЛА менее уязвимыми и трудно перехватываемыми

«Умные» телевизоры Samsung по всему миру перестали запускать приложения. Причина неизвестна

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Правда ли, что кондиционер — рассадник бактерий? 7 популярных заблуждений о работе сплит-систем

Обзор смартфона HUAWEI 80 Pro: стильный фотофлагман с отличной производительностью

Обзор мойки воздуха STARWIND SAW5531: боремся с пылью и аллергенами

Показать еще

Наука

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник

Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части
Показать еще