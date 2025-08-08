«Яндекс» открывает авторам контента доступ к своей аудитории

В «Яндекс Ритме», сервисе для продвижения товаров и услуг, теперь могут размещать контент не только бренды, но и независимые авторы. Их публикации будут доступны в «Яндекс Ритме» и могут попасть на главную страницу «Яндекса» с многомиллионной аудиторией. Это позволит создателям контента привлечь пользователей «Яндекса» и увеличить охваты. Кроме того, «Ритм» расширил список тематик и добавил новые возможности для бизнесов.

В «Яндекс Ритме» можно размещать изображения и видео с текстом. Пользователи видят этот контент в своей ленте рекомендаций — в веб-версии и мобильном приложении «Ритма» и на главной странице «Яндекса». Листая ленту, они могут глазами выбирать товары и услуги, находить новые образы и идеи. Понравившиеся посты можно сохранять в коллекции и делать их публичными. Сервис позволяет публиковать контент про моду, красоту и уход, украшения и аксессуары, туристическое и спортивное снаряжение — сегодня к этим тематикам добавились путешествия, авто и дизайн интерьеров.

Ритм доступен для авторов, у которых не менее тысячи подписчиков в соцсетях и есть опыт продвижения товаров. Они смогут публиковать на платформе посты, отмечать любимые бренды и создавать коллекции. Чтобы начать работать с сервисом, нужно зарегистрироваться и пройти модерацию.

«Яндекс Ритм» теперь открыт для всех создателей контента. Это значит, что на рынке появилась новая площадка, где бренды и авторы могут продолжать сотрудничать и продвигать товар с помощью фотографий, видео и картинок. Брендам это позволит сохранить привычный способ привлечения клиентов, а авторы смогут расти вместе с сервисом и монетизировать свой контент — такая возможность появится в ближайшее время», — сказала Мария Опритова, руководитель «Яндекс Ритма».

«Яндекс Ритм» добавил новые опции и для бизнесов. Они получили возможность продвигать посты в «Ритме» на платной основе. Внешне такие посты ничем не отличаются, но привлекают больше внимания. Компании теперь могут также нативно продвигать свой бренд с помощью амбассадоров. Сейчас к сервису подключено более четырёх тысяч компаний, и некоторые уже оценили его эффективность. Так, к весне этого года магазин Brandshop достиг охватов в 100-120 тыс. в месяц, а доля новых клиентов составила 80%.