«Яндекс Карты» покажут российским туристам стоимость проезда на общественном транспорте в Стамбуле

«Яндекс Карты» начали отображать стоимость проезда на общественном транспорте Стамбула. Теперь при построении маршрута приложение показывает, сколько будет стоить поездка целиком с учетом пересадок, а также отдельно на каждом виде транспорта. Это поможет туристам заранее спланировать расходы и избежать неожиданных трат в пути. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Карт».

Карты формируют стоимость проезда на основе официальных данных транспортных операторов Стамбула — IETT, İstanbulkart, Marmaray и Şehir Hatları. Приложение учитывает тарифы на разные виды транспорта — будь то метро, автобус, паром, электричка — и рассчитывают, сколько будет стоить вся поездка. В деталях маршрута пользователь также может проверить цену отдельно для каждого участка пути.

Так, при планировании поездки из аэропорта Стамбула в азиатскую часть города пользователь сразу увидит общую стоимость проезда, включая часть пути по линии метро М11 и маршрут на автобусе. Это особенно полезно в Стамбуле, где легко запутаться в тарифах для разных видов транспорта.

Обновление уже доступно в новой версии «Яндекс Карт» на iOS и Android.