CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Хостинг и домены
|

SpaceWeb интегрировал в конструктор сайтов ИИ

Хостинг-провайдер SpaceWeb представил новую версию собственного конструктора сайтов с технологией искусственного интеллекта. Благодаря обновлению время создания сайта значительно сокращается, что особенно полезно для фрилансеров и самозанятых, которым важно быстро запустить и протестировать веб-проект.

Система обновленного конструктора позволяет автоматически создать сайт с готовым дизайном и контентом, адаптированным под тематику ресурса. Интерфейс редактора функционирует на основе ИИ и помогает быстро вносить изменения в тексты и изображения, а также в структуру веб-страниц, в том числе без необходимости владения техническими навыками. ИИ-модель учитывает базовые требования поисковой оптимизации, что повышает шансы сайта быть лучше замеченным в поисковой выдаче.

«Мы стремимся делать наши продукты удобнее, чтобы упрощать работу пользователей с веб-проектами. В обновленной версии конструктора с искусственным интеллектом значительно ускоряется процесс запуска сайтов. Сервисом могут воспользоваться даже клиенты без профессиональных навыков. В тарифную линейку конструктора, помимо сайта, также включен домен, электронная почта и пространство на виртуальном диске, а также множество шаблонов под разные категории веб-проектов», — сказал Алексей Шашкин, коммерческий директор SpaceWeb.

С помощью широкого выбора адаптивных шаблонов от нейросети в конструкторе сайтов SpaceWeb веб-мастер может значительно ускорить и упростить как запуск собственного сайта, так и подготовку референсов для веб-проектов заказчиков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Киберустойчивость в эпоху разрушительных атак: как защитить и восстановить критически важные данные

В России введено «частичное ограничение звонков» в Telegram и WhatsApp* ради защиты граждан. Опрос

В облаке IBM крупный многочасовой сбой. Это не первый инцидент в 2025 году

Правительство Великобритании на фоне засухи просит удалять старые письма и фото, чтобы ЦОДы расходовали меньше воды

CNews FORUM 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется

Google вернулся к личным собеседованиям, потому что кандидаты на работу мошенничают с ИИ

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие ПК для игр и учебы: выбор ZOOM

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Показать еще

Наука

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос
Показать еще