SpaceWeb интегрировал в конструктор сайтов ИИ

Хостинг-провайдер SpaceWeb представил новую версию собственного конструктора сайтов с технологией искусственного интеллекта. Благодаря обновлению время создания сайта значительно сокращается, что особенно полезно для фрилансеров и самозанятых, которым важно быстро запустить и протестировать веб-проект.

Система обновленного конструктора позволяет автоматически создать сайт с готовым дизайном и контентом, адаптированным под тематику ресурса. Интерфейс редактора функционирует на основе ИИ и помогает быстро вносить изменения в тексты и изображения, а также в структуру веб-страниц, в том числе без необходимости владения техническими навыками. ИИ-модель учитывает базовые требования поисковой оптимизации, что повышает шансы сайта быть лучше замеченным в поисковой выдаче.

«Мы стремимся делать наши продукты удобнее, чтобы упрощать работу пользователей с веб-проектами. В обновленной версии конструктора с искусственным интеллектом значительно ускоряется процесс запуска сайтов. Сервисом могут воспользоваться даже клиенты без профессиональных навыков. В тарифную линейку конструктора, помимо сайта, также включен домен, электронная почта и пространство на виртуальном диске, а также множество шаблонов под разные категории веб-проектов», — сказал Алексей Шашкин, коммерческий директор SpaceWeb.

С помощью широкого выбора адаптивных шаблонов от нейросети в конструкторе сайтов SpaceWeb веб-мастер может значительно ускорить и упростить как запуск собственного сайта, так и подготовку референсов для веб-проектов заказчиков.