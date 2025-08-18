CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

77% россиян пожаловались на сообщения от мошенников в бесплатных мессенджерах

77% россиян пожаловались на сообщения от мошенников в бесплатных мессенджерах. Половину опрошенных просили скачать вредоносный файл или установить программу на смартфон, в 37% случаев злоумышленники представлялись службой поддержки сервиса, в 29% — выдавали себя за коллегу. К таким выводам пришли аналитики сервиса коммуникаций «Контур.Толк» и «Лаборатории Касперского».

В опросе приняли участие сотрудники российских компаний. Респонденты отметили, что именно мессенджер — основной канал для общения с коллегами. 75% используют бесплатные приложения, 41% общаются в сервисах видеосвязи, 34% предпочитают звонить по телефону. Лишь четверть участников опроса переписываются в корпоративных чатах, столько же используют рабочую почту.

Треть опрошенных отметили, что в их компании нет запрета на использование бесплатных мессенджеров. Каждый четвертый рассказал, что явного запрета нет, но это не поощряется. Еще 17% рассказали о правиле: нельзя использовать бесплатные приложения для общения с клиентами. При этом 24% опрошенных продолжают использовать такие приложения для рабочих коммуникаций, несмотря на запрет руководства.

Хотя в большинстве компаний используются бесплатные мессенджеры, работодатели вводят ограничения на передачу определенной информации. Респонденты отметили, что не должны отправлять: финансовую отчетность компании (37%); пароли от рабочих систем (36%); паспортные данные сотрудников (35%); документы с пометкой «для служебного использования» (34%); коммерческие предложения и договоры (33%).

Лишь 5% опрошенных ответили, что не сталкивались с подобным требованием.

Одной из главных сложностей при использовании бесплатных мессенджеров остается фишинг. 55% респондентов испытывают тревогу и чувствуют себя неуютно, когда получают подозрительные сообщения. Сотрудники переживают, что их аккаунт могут взломать.

Алексей Киселёв, руководитель отдела по работе с клиентами среднего и малого бизнеса в «Лаборатории Касперского», отметил: «Фишинг действительно остается одной из наиболее распространенных кибергуроз. Среди целей фишеров — учетные данные от аккаунтов пользователей в мессенджерах. Так, в первом квартале 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. мы фиксируем 10-процентное увеличение количества попыток перехода российских пользователей на фишинговые ресурсы, мимикрирующие под страницы авторизации в Telegram. Стоит отметить, что фишинг стал крупной индустрией с множеством автоматизированных процессов. Это обусловлено особенностями фишинговых атак: жизненный цикл одной страницы обычно не превышает суток, что позволяет злоумышленникам создавать тысячи подделок ежедневно. Они используют готовые фиш-киты, сервисы по модели „фишинг как услуга“ и другие инструменты. Кроме того, поскольку многие аспекты нашей жизни переходят в онлайн, увеличивается количество цифровых сервисов и услуг, что злоумышленники используют для разработки новых методов и схем для кражи данных и денег на фальшивых ресурсах. Для защиты компаниям следует учитывать такие риски, связанные с фишингом, ведь деловые коммуникации часто ведутся в мессенджерах. Таким образом под угрозой оказываются корпоративные данные и финансы».

Большинство опрошенных уверены: мошенники стали активнее использовать бесплатные мессенджеры, потому что они защищены хуже, чем электронная почта. Еще 48% ответили, что при общении в чатах люди более доверчивы, поэтому злоумышленникам легче выдать себя за другого. 26% уверены: причина активности мошенников в том, что электронную почту перестали читать.

