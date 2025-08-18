Конкуренция в ИТ-сфере резко выросла: как менялась востребованность айтишников с 2024 по 2025 год

Во II квартале 2025 г. рынок труда в ИТ столкнулся с заметным ростом конкуренции: по данным hh.ru, индекс конкуренции (соотношение резюме к вакансиям) в среднем по отрасли увеличился почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Если год назад на одну вакансию приходилось около пять–шесть резюме, то сейчас — уже 10 и более, в зависимости от специальности. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Где конкуренция выросла сильнее всего

Наибольший рост соперничества за ИТ-вакансии зафиксирован в сегментах, где в 2024 г. спрос был высоким, а предложение — ограниченным: Frontend-разработка — индекс конкуренции вырос почти втрое (с ~4 до 11 резюме на вакансию); Backend-разработка (с 5 до 12 резюме); Data Science и аналитика данных (рост с 7 до 15 резюме, при этом вакансий стало меньше, а специалистов — больше); UX/UI-дизайн (рост с 6 до 14 резюме на вакансию, в том числе за счет притока специалистов из смежных профессий).

В сегменте junior-специалистов конкуренция традиционно самая высокая: в 2025 г. — почти 19 резюме на вакансию (годом ранее — около 12). Для middle ИТ-специалистов показатель вырос с двух до трех резюме, для senior — с 1,8 до трех. В отличие от ситуации для junior-специалистов, где конкуренция выше нормы, уровень hh.индекса для опытных айтишников ниже нормы, что говорит о нехватке специалистов со стажем в профессии.

Почему выросла конкуренция

В 2025 г. темпы роста числа соискателей в ИТ значительно обогнали динамику появления новых вакансий. Этому способствовали: возвращение в профессию специалистов из смежных сфер; приток выпускников и переобучившихся кандидатов; умеренный рост найма на фоне оптимизации ИТ-бюджетов в компаниях.

Навыки как ключевой фактор

Рост конкуренции усилил навыкоцентричность найма: из-за обилия желающих «войти в ИТ» и более осторожного найма работодатели стали точнее формулировать требования и отбирать кандидатов с подтвержденными hard skills. Среди ключевых компетенций, наиболее часто упоминаемых в вакансиях ИТ в 2025 г. JavaScript, Python, SQL, React, Git, Linux, Docker, HTML, CSS, Figma.

При этом аналитика hh.ru свидетельствует, что соискатели, которые в резюме подтверждают навыки тестами или сертификатами, повышают шансы на отклик работодателя и сокращают путь до оффера.

​​​​​​​«Рынок ИТ сегодня — это история про высокую конкуренцию и растущую роль навыков. Если еще год назад для отклика на вакансию достаточно было опыта в проекте, то сейчас работодатели все чаще просят не только продемонстрировать конкретные умения и владение инструментами, но подтвердить реальность своих знаний и их релевантность. Навыкоцентричный подход помогает быстрее пройти отбор и выделиться среди тысяч в резюме от соискателей», — сказала Марина Дорохова, руководитель направления «Навыки и карьера» hh.ru.