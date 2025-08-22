Аренда самокатов «Яндекс Go» появилась в 2ГИС

Геосервис 2ГИС начал показывать на картах самокаты «Яндекс Go». В мобильном приложении сервиса можно выбрать ближайший самокат, построить до него маршрут и забронировать для аренды. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Go».

Для аренды в 2ГИС доступно более 90 тыс. самокатов во всех городах присутствия «Яндекс Go», включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Краснодар и еще больше 30 регионов России. Чтобы начать поездку, нужно открыть раздел «Слои на карте» на главном экране 2ГИС и выбрать «Самокаты». Ближайшее устройство можно арендовать по кнопке «Забронировать в Яндекс Go», система автоматически откроет приложение и активирует выбранный самокат. Чтобы дойти до него, в 2ГИС можно построить пеший маршрут.

«Теперь в 2ГИС можно видеть расположение свободных для аренды самокатов двух крупных сервисов. Пользователи получают больше вариантов для выбора, могут сравнить ближайшие самокаты по уровню заряда, стоимости аренды. Режим самоката в навигаторе поможет выбрать безопасный маршрут, например, без выезда на проезжую часть и минуя лестницы», — отметил продакт-менеджер транспорта в 2ГИС Дэнни Лемус Каррилес.

Обновление поможет жителям городов в ежедневных сценариях. По данным «Яндекс Go», в более 80% случаев самокаты арендуют для транспортных, а не развлекательных целей. Самокаты используют, чтобы проехать «последнюю милю» — короткий отрезок пути, который неудобно преодолевать на другом транспорте или пешком.