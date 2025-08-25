CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Max завершил интеграцию с технологией мобильной электронной подписи «Госключ»

Max завершил интеграцию с технологией мобильной электронной подписи «Госключ». Это позволит клиентам банков, мобильных операторов и других организаций подписывать электронные документы, направленные в Max. Например, согласия на обработку персональных данных, договоры на оказание услуг или дополнительные соглашения можно будет подписать прямо в телефоне. Первые компании смогут подключиться к сервису в мессенджере в текущем году.

Процесс подписания организован так: компания направляет клиенту договор на подписание в мессенджере, вместе с файлом приходит ссылка для бесшовного запуска сервиса «Госключ», где пользователь подписывает документ электронной подписью, предварительно оформляя сертификат, если делает это впервые. Пользователь подтверждает действия в «Госключе», по завершении которых возвращается в Max, где может скачать или переслать подписанный документ с электронной подписью.

Подписание в «Госключе» гарантирует безопасность сделки. Все события, связанные с подписанием документов в «Госключе», отображаются пользователю в его личном кабинете на «Госуслугах».

