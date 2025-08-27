«Релэкс» выпустила веб-приложение «Супчик» для решения задач организации питания офисных сотрудников

Компания «Релэкс» презентовала веб-приложение «Супчик», предназначенное для эффективного решения задач организации питания офисных сотрудников. Приложение создано как для крупных компаний с развитым корпоративным питанием, так и предприятий пищевой отрасли. Платформа позволяет сотрудникам выбрать нужные блюда, свободно отказываться от заказа с последующей передачей порции другому работнику, а также просматривать подробную историю заказов и своевременно получать оповещения о новых позициях меню и текущих статусах заявок. Об этом CNews сообщили представители «Релэкс».

По словам руководителя специальных проектов компании «Релэкс» Владимира Сахарова, новая разработка стала помощником руководителям отделов кейтеринга и обеспечило комфортные условия труда для сотрудников организаций различного уровня: «Мы уверены, что наше приложение «Супчик» сможет стать незаменимым инструментом повышения эффективности бизнеса и снижения издержек на организацию питания. Мы сами не просто придумали данное продуктовое решение, но уже активно используем его несколько лет. Благодаря функциональному интерфейсу, автоматизации процессов и поддержке системы обратной связи мы смогли снизить риски неоправданных трат и удовлетворить потребности каждого работника».

Приложение направлено не только на повышение удобства сотрудников, но еще нацелено на сокращение финансовых затрат и улучшение качества обслуживания в сфере корпоративного питания. Что является одной из ключевых задач при реализации проекта. К примеру, руководители служб кейтеринга уже смогли оценить функциональные возможности программы, позволяющей автоматически формировать меню и списки закупок, анализировать статистику выдачи блюд и остатков продуктов. Ведь простота использования и широкие возможности позволяют усовершенствовать работу ресторанов, кафе и отелей, сделав процесс организации питания более эффективным.

Приложение «Супчик» было реализовано с использованием технологий Node.js и Vue.js. Серверная часть построена на платформе Node.js, обеспечивающей выполнение множества параллельных запросов и быструю обработку данных. Клиентская сторона выполнена на библиотеке Vue.js, предоставляющей доступ к созданию интерактивных интерфейсов с быстрой реакцией на действия пользователей. Этот технологический стек позволил создать решение, подходящее как крупным корпорациям с организованным корпоративным питанием, так и заведениям сферы HoReCa (Hotel, Restaurant, Cafe).