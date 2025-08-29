CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

В «Яндекс Аренде» появился аукцион для квартир с повышенным спросом

В «Яндекс Аренде» появилась возможность предлагать свою стоимость за съемные квартиры. Аукцион — новый инструмент, который позволяет арендаторам предлагать бóльшую стоимость за квартиры с высоким спросом. Это помогает снять жилье, которое подходит кандидату по всем необходимым параметрам. Наиболее востребованные объявления о сдаче в «Яндекс Аренде» будут иметь тег «Высокий спрос». Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Аренды».

Благодаря аукциону собственники жилья смогут сдать недвижимость по большей стоимости и получить максимальный доход. Онлайн-анкеты от потенциальных арендаторов, которые готовы снять недвижимость по новой, увеличенной ставке, арендодатель увидит в личном кабинете с указанием предлагаемой цены.

are1.jpg

Яндекс Аренда

«Сегодня собственники гибко подходят к ценообразованию при сдаче квартир в долгосрочную аренду. По нашим данным, в городах-миллионниках четверть арендодателей снижают стоимость в объявлении о сдаче, чтобы быстрее найти арендатора. Среднее сокращение ставки в экспозиции составляет 9,4%. Еще в 5% объявлений арендодатели, наоборот, увеличивают стоимость в случае повышенного спроса — в среднем на 11,1%. Новые инструменты «Яндекс Аренды» — аукцион и торг — помогут собственникам в самые короткие сроки понять реальную рыночную стоимость недвижимости, максимизировать доход от сдачи в высокий сезон и избежать простоя. В свою очередь, арендаторы будут снимать квартиры более гибко: предлагать свою цену, если выбранный вариант дороже запланированного бюджета, или, наоборот, повышать ставку, чтобы опередить других претендентов и заехать в квартиру мечты», — сказала Мария Дорофеева, руководитель продукта сервиса «Яндекс Аренда».

Для некоторых квартир предоставлена возможность торга. Этот инструмент поможет арендодателям быстрее сдать квартиру — избежать простоя, а арендаторы смогут снять жилье, если оно немного выходит за рамки запланированного бюджета. Объявления квартир, которые можно снять дешевле, помечены тегом «Возможен торг». Онлайн-анкеты арендаторов, предложивших новую стоимость, отразятся в личном кабинете собственника с новой предлагаемой ценой. Если потенциальный арендатор предлагает ставку ниже ожиданий, то у арендодателя есть возможность сделать ему контрпредложение с компромиссной стоимостью.

Аукцион и торг доступны пользователям на сайте и в последней версии приложения «Яндекс Аренды». Новые инструменты доступны во всех регионах работы сервиса — в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Воронеже, Самаре, Новосибирске, Красноярске, Тюмени, Омске и Уфе.

