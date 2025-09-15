«Рег.ру» внедрит идентификацию через «Госуслуги» до конца 2025 года

Регистратор доменных имен и хостинг-провайдер «Рег.ру» планирует до конца 2025 г. запустить для клиентов возможность проходить идентификацию через «Госуслуги» (ЕСИА).

Это решение позволит упростить жизнь миллионам клиентов «Рег.ру» — как физических лиц, так и индивидуальных предпринимателей, для которых этот регистратор является одним из самых популярных и массовых провайдеров. Инициатива следует за успешным пилотным проектом, который был запущен в другой компании группы, «Руцентр», еще в мае 2024 г.

«Мы видим положительный опыт и высокий спрос на идентификацию через ЕСИА среди клиентов Руцентра. Это удобный и безопасный способ выполнить требования законодательства по идентификации владельцев услуг хостинга. Поэтому мы стремимся тиражировать этот успешный опыт и на Рег.ру. Ожидаем, что возможность станет доступной до конца 2025 года, сначала для хостинга, а в дальнейшем мы распространим ее и на услуги доменной регистрации», — отметил Андрей Кузьмичев, глава группы «Рунити» (в который входят «Рег.ру» и «Руцентр»).

В настоящее время клиенты-физические лица для получения услуг хостинга могут подтвердить свою личность несколькими способами: загрузив скан паспорта, совершив личный визит в офис провайдера, а также с помощью привязки финансовых данных — например, банковской карты, через систему быстрых платежей (СБП) или путем подтверждения номера мобильного телефона. Новая возможность будет особенно востребована среди новых клиентов, которым для начала пользования услугами необходимо заключить договор-оферту, а также среди тех, кто уже является клиентом, но еще не прошел необходимую в соответствии с законом усиленную идентификацию.

Требование об идентификации клиентов хостинг-провайдеров было введено поправками в закон «Об информации» от 31 июля 2023 г. Провайдеры обязаны подтверждать личность своих пользователей одним из установленных способов, включая личный визит с паспортом, использование ЭЦП, биометрии или учетной записи на «Госуслугах».

Внедрение подобных механизмов является важным шагом для всей индустрии. Генеральный директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев сказал: «Интеграция с ЕСИА для клиентов крупнейшего регистратора «Рег.ру» – важный шаг в развитии доменной отрасли. Теперь уже два регистратора будут использовать механизм идентификации через портал «Госуслуги», который в перспективе станет отраслевым стандартом».

На сегодняшний день «Рег.ру» является самым массовым российским доменным регистратором и хостинг-провайдером. Компания занимает первое место на рынке хостинга с долей 16%, по данным Statonline.ru, а каждый второй домен в России регистрируется именно в «Рег.ру». Согласно данным аналитического сервиса Statdom.ru, по состоянию на сентябрь 2025 г., общая доля компании на рынке доменов в зоне .ru составляет 48%, а в зоне .рф — 46%.