«МТС AdTech»: 63% россиян принимают БАДы

«МТС AdTech» провела опрос и выяснила, что 63% россиян регулярно принимают БАДы, а среди главных причин употребления - укрепление здоровья (76%), профилактика заболеваний (51%) и борьба со стрессом (32%).

Только четверти опрошенных — 24% — БАДы назначили специалисты. В числе других популярных причин употребления БАДов — стимуляция умственной активности (21%), снижение веса (11%) и спортивные достижения (10%). Без специфических причин и для общего хорошего самочувствия БАДы принимает 18% респондентов.

Для укрепления здоровья и профилактики заболеваний чаще остальных БАДы употребляют беби-бумеры и миллениалы, 38% и 31% соответственно. Для общего самочувствия — представители поколения Х — 8%. Поколение Y чаще других поколений пьет БАДы для спортивных достижений и снижения веса (по 5%). Зумеры чаще остальных используют БАДы для борьбы со стрессом (16%) и по рекомендации специалистов (11%).

Из 63% россиян, принимающих БАДы, 41% делают это время от времени: по необходимости или по назначению врача. Почти каждый пятый опрошенный (18%) сообщил, что пропивает БАДы курсами и только 4% респондентов пьют биологически активные добавки круглый год без перерыва.