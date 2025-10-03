МТС улучшила покрытие на 220 километрах трассы М-12 в Татарстане

МТС завершила работы по обновлению и модернизации сети на 220-километровом участке федеральной трассы М-12 от восточного выезда из Казани до второго по величине города республики – Набережных Челнов. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета для автомобилистов и жителей прилегающих к дороге населенных пунктов выросла на 30%.

Специалисты МТС модернизировали существующую сеть и установили дополнительные базовые станции стандарта LTE-1800 вдоль автомагистрали, которая проходит через крупные промышленные и сельскохозяйственные районы Татарстана – Пестречинский, Рыбно-Слободский, Тюлячинский, Мамадышский и Елабужский. Проведенные работы позволили обеспечить устойчивую голосовую связь и скоростной мобильный интернет на всём протяжении маршрута.

220-километровый участок федеральной трассы служит транспортной артерией региона, связывающей столицу Татарстана с его главным промышленным центром – городом Набережные Челны. Ежегодно по этой дороге проезжают миллионы автомобилистов, среди которых не только татарстанцы, но и транзитные путешественники, следующие из Центральной России на Урал, а также многочисленный транспорт, обеспечивающий грузопоток для промышленных предприятий.

«МТС продолжает инвестировать в развитие цифровой инфраструктуры регионов и усиливать покрытие связи на стратегически важных участках федеральных и региональных автодорог. В прошлом году в Татарстане мы запустили новые базовые станции на трассе регионального значения Алексеевское — Альметьевск, а также обеспечили бесшовное покрытие скоростной автомагистрали М-12 «Восток» на участке Москва – Казань. Теперь благодаря устранению «белых пятен» на отрезке пути от Казани до Набережных Челнов, татарстанцы и гости республики смогут с большим комфортом общаться, использовать онлайн- навигацию и другие цифровые сервисы в поездке. Путешественники получат беспрепятственный доступ к информации о достопримечательностях, гостиницах и сервисах Татарстана. Логистические и транспортные компании смогут в реальном времени контролировать местоположение и состояние грузов, оптимизируя маршруты», – сказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

Летом «ковровое» LTE-покрытие связи МТС появилось также на новом участке трассы М-12 Дюртюли-Ачит.