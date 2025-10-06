CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Компании, оказывающие консультационные услуги, чаще других организовывают работу через онлайн-запись

«Онлайн-запись» в «Битрикс24» автоматизирует ключевые процессы работы с клиентами: позволяет бронировать услуги и технику, отслеживать загруженность специалистов, отправлять напоминания и сохранять данные в CRM. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24».

Внутренняя аналитика «Битрикс24» показала, что самые активные пользователи инструмента (42%) — организации, оказывающие экспертные услуги для бизнеса. Среди них — юридические компании, бухгалтерские фирмы и агентства. Они применяют «Онлайн-запись» для консультаций и планирования встреч с клиентами.

На втором месте находятся компании, оказывающие услуги монтажа, ремонта и клининга — 25% пользователей. На автосервисы приходится 14% — «Онлайн-запись» упрощает для них процесс записи на ремонт и обслуживание машин.

Еще 5% пользователей — организации, сдающие в аренду специализированную технику. «Онлайн-запись» позволяет учитывать загрузку оборудования и повышать эффективность его эксплуатации.

