Онлайн-гипермаркет «ВсеИнструменты.ру» вышел на Wildberries

Товары онлайн-гипермаркета для профессионалов и бизнеса «ВсеИнструменты.ру» появились на витрине Wildberries. Заказы будет доставлять курьерская служба партнера напрямую с собственных складов (по модели продаж DBS). Об этом CNews сообщили представители РВБ.

Товары от «ВсеИнструменты.ру» уже доступны на Wildberries потребителям из Москвы и Казани, а до конца года доставка расширится на все крупные города России. Курьеры «ВсеИнструменты.ру» обеспечат доставку в течение лдного-двух дней после оформления заказа. Также клиенты могут самостоятельно забрать заказ в магазинах ритейлера — к сервису самовывоза подключены офлайн-точки из Москвы, Московской области и Казани.

На витрине Wildberries уже размещено более 8 тыс. товаров от «ВсеИнструменты.ру» — в ближайшие месяцы этот ассортимент планируется масштабировать до 80 тыс. позиций. В него входят популярные категории для обустройства дома и ремонта: строительные материалы, сантехника, инструмент, отделочные материалы, садовая техника и др.

«Категория DIY на Wildberries быстро развивается, и сотрудничество с такими крупными партнерами заметно разнообразит витрину маркетплейса, где найти любые товары для стройки и ремонта могут не только обычные потребители, но и профессионалы из строительной сферы», — отметил руководитель направления «DIY-Авто-Мебель» компании РВБ Виктор Иванов.

«Стратегия по развитию нашей мультиканальной модели продаж подтверждается новым партнерством с ключевым игроком рынка e-com — Wildberries. Сотрудничество позволит «ВсеИнструменты.ру» стать еще ближе к клиентам и обеспечить покупателей широким оригинальным DIY-ассортиментом в привычном онлайн-формате», — сказал руководитель направления привлечения В2С-клиентов «ВсеИнструменты.ру» Дмитрий Комиссаров.

Категория DIY-товаров является на данный момент одной из самых динамично растущих на Wildberries: несмотря на довольно высокую базу, за январь-июнь 2025 г. оборот продавцов в этой нише вырос почти на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Так, спрос на садовую технику увеличился на 90%, на отделочные и строительные материалы — на 66%, а объем заказов сантехники стал больше на 60%. Продажи электроинструмента и оборудования растут чуть медленнее, но все равно существенно — на 52% относительно первого полугодия 2024 г.

