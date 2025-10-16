ИИ поможет татарстанцам не пропустить важный звонок, когда нет возможности говорить

МТС сообщила о расширении функциональности голосовых вызовов. Теперь в случаях, когда нет возможности поговорить с собеседником устно, абоненты оператора могут отвечать на звонки с помощью текстовых сообщений. Кроме этого, ИИ-помощник сможет записать входящие и исходящие вызовы и передать пользователю их аудио- и текстовые расшифровки. Использовать новый функционал звонков татарстанцы могут при общении с абонентами всех операторов связи.

Согласно опросу, проведённому МТС, 53% абонентов делают рукописные или телефонные заметки во время разговора, чтобы не забыть важную информацию. 63% из них предпочитают использовать для заметок смартфон, планшет или компьютер, а 51% — записывают детали разговоров от руки на бумагу. Женщины чаще мужчин делают заметки — 66% против 57%. Также исследование показало, что россияне не только записывают важные детали беседы, но и описывают свои чувства и переживания. Почти четверть абонентов делают заметки о своих эмоциях во время разговора — больше всего к этому склонны люди в возрасте 26-35 лет (28%), а меньше всего — 46-55 (всего 16%).

Ситуации, когда нужно ответить на важный звонок, но вести голосовой разговор невозможно или неудобно, часто возникают во время деловых встреч или в транспорте. Чтобы помочь в таких случаях, МТС расширила функционал голосовых вызовов. Например, абоненты оператора теперь могут использовать решение «Звонок в чат» с ИИ-помощником, который переведет входящий звонок в текст, а письменные ответы пользователя звонящему — в голосовой формат. При отклонении вызова, пользователь получит push-уведомление и перейдет в чат, где появятся варианты ответов, контекстно подстраивающиеся под ход беседы. Абоненту останется выбрать подходящую реплику или напечатать свой вариант ответа, который голосовой помощник озвучит собеседнику.

Чтобы вернуться к деталям беседы в любой момент и не отвлекаться на написание заметок во время звонка, татарстанцы могут воспользоваться «Интеллектуальной записью разговора». Все аудиозаписи и расшифровки разговора сохраняются автоматически в приложении «Мой МТС», а ненужные записи можно удалить в разделе «Звонки».

«Строительство и развитие сети для обеспечения качественной связью татарстанцев – это базовый минимум нашей работы в регионе. Помимо этого, мы постоянно разрабатываем и внедряем технологичные решения с целью создания комфортной цифровой среды для наших пользователей. К примеру, «неудобные» звонки, с которыми сталкивается 45% опрошенных абонентов, теперь можно переадресовать в чат с голосовым ассистентом. ИИ-помощник возьмет на себя согласование доставки с курьером или ответит на срочный звонок ребенка или пожилого родственника, когда вы заняты. Такие возможности решают также важную социальную задачу, становясь удобным инструментом общения по телефону для глухих и слабослышащих людей», – отметил директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.