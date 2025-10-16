Партнеры OCS могут получать заказы через пункты выдачи СДЭК

Компания OCS начала сотрудничество с логистическим оператором СДЭК — теперь заказы дистрибьютора можно получать через сеть пунктов выдачи в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Новый формат логистики позволяет упростить и ускорить процесс получения небольших грузов. Об этом CNews сообщили представители OCS.

Пункты выдачи СДЭК доступны для всех товарных категорий, кроме крупной бытовой техники. Вес одного отправления не должен превышать 50 кг. Решение особенно актуально для малого и среднего бизнеса, а также для компаний, которым важно сократить логистические издержки и ускорить получение продукции без необходимости самовывоза со склада.

Список городов, где можно получить услугу, будет регулярно пополняться. Также в рамках партнерства ведется работа над расширением клиентского сервиса, в том числе по запуску курьерской доставки крупногабаритных товаров по всей России.

«Мы стремимся создавать для партнеров удобные и гибкие условия сотрудничества. Интеграция с сетью пунктов выдачи СДЭК помогает сократить время получения заказов и упростить логистику, особенно в тех случаях, когда самовывоз с центрального склада менее удобен», — сказала Татьяна Лой, заместитель директора департамента дилерских продаж OCS.

«Старт сотрудничества с OCS открывает для партнеров дистрибьютора доступ к одному из ключевых преимуществ СДЭК — масштабной сети пунктов выдачи. Это не просто упрощает и ускоряет получение заказов, но и создаёт принципиально новое качество сервиса: прозрачная и предсказуемая логистика повышает доступность товаров, что напрямую расширяет бизнес-горизонты и формирует дополнительные точки роста продаж для компаний», — сказал Амиран Ибрагимов, директор департамента развития и управления партнёрской сети СДЭК.