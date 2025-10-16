CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Продавцы «Яндекс Маркета» получат помощь персонального менеджера накануне сезона распродаж

К высокому сезону «Яндекс Маркет» обновил и расширил возможности услуги «Персональный менеджер». Если продавец только вышел на маркетплейс, специалист расскажет о первых шагах для старта продаж, а если партнер торгует давно, проведет аудит кабинета и поможет с разработкой стратегии для увеличения дохода.

В услуги персонального менеджера также входят: анализ карточек; рекомендации по улучшению контента и поддержка в оформлении витрины магазина; помощь в подборе и подключении инструментов продвижения; анализ ассортимента и рекомендации по корректировке товарной матрицы; сравнение с тремя конкурентами в обезличенном формате; консультация по упаковке, отгрузке и доставке заказов; ответы на вопросы про аналитику и бухгалтерию; помощь в создании кабинета для продажи юридическим лицам.

Тестирование показало, что оборот продавцов, воспользовавшихся услугой, может начать расти уже с первого месяца ее подключения.

Персональный менеджер отвечает в течение двух часов и работает в будние дни с 9:00 до 18:00 по Москве. Подключить услугу можно в личном кабинете продавца в разделе «Общение». Ее стоимость фиксирована, отсчитывается со дня подключения и составляет 10 000 руб. в месяц.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Звезды цифровизации бизнес-процессов выступят на CNews FORUM 2025

На «Госуслугах» появилась возможность оформить налоговый вычет

Microsoft обвинили в искусственном завышении цен на ИИ. Пользователи пошли в американский федеральный суд

МВФ предупреждает: Пузырь из-за инвестиций в ИИ лопнет, как пузырь доткомов

Проклятие Internet Explorer живо. Самый дырявый браузер в мире даже после «смерти» портит жизнь миллионам людей. Опрос

Nvidia выпустила ПК «с производительностью как у дата-центра»

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

Коварные ловушки бюджетных ноутбуков: 7 аргументов против

Показать еще

Наука

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида
Показать еще