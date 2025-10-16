Средняя предлагаемая зарплата специалистов в игровой индустрии выросла на 53%

Российский рынок гейминга демонстрирует не только финансовую устойчивость, но и создает спрос на принципиально новые цифровые профессии. На фоне активного развития индустрии, которая в России показывает двузначные темпы роста, аналитики «Авито Работы» изучили состояние рынка труда в этом сегменте за период с января по сентябрь 2025 г. Ключевым трендом стал значительный рост доходов специалистов. Средняя предлагаемая зарплата в игровой индустрии за год выросла на 53%, в среднем по России достигнув уровня в 103,58 тыс. руб./мес. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Важно отметить, что финальный доход сотрудников в игровой индустрии связан с их личной популярностью, масштабом проектов, количеством подписчиков и умением монетизировать контент.

Структура вакансий иллюстрирует сдвиг в самой парадигме игрового бизнеса — от производства игр к построению долгосрочных отношений с комьюнити. Абсолютным лидером спроса среди работодателей стали создатели развлекательного контента — стримеры, на которых пришлось 85,9% всех вакансий в индустрии на платформе. Работодатели все чаще делают ставку на прямое взаимодействие с аудиторией через стриминг и видеоконтент.

На втором месте с долей вакансий в 15,1% находятся геймер-бустеры — профессиональные игроки, помогающие обычным пользователям развивать игровые аккаунты. Эта профессия также существует на стыке игрового мастерства и сервиса, подтверждая тренд на кастомизацию игрового опыта.

Аналитики также проанализировали, в каких регионах страны представителям гейминг-индустрии предлагают наиболее высокие зарплатные предложения. Так, Красноярский край оказался лидером — средние предлагаемые зарплаты в регионе достигли 109,71 тыс. руб./мес. В топ-3 также вошли Московская область и Свердловская область, где средние предлагаемые зарплаты для геймеров составили 107,46 тыс. руб./мес и 103,59 тыс. руб./мес соответственно.

«Рост зарплат и спроса на геймеров-стримеров — это прямой ответ рынка труда на стремительную коммерциализацию игровой индустрии в России. Более того, согласно аналитике платформы, интерес соискателей к вакансиям стримеров увеличился на 17% год к году. Мы видим, как формируется новая экосистема найма, ориентированная на создание и монетизацию контента. Сегодня таких специалистов ищут не только стриминговые платформы, но также есть запрос со стороны брендов: рекламные агентства, маркетплейсы, ИT-компании и даже представители FMCG-сегмента активно ищут таких специалистов для прямых интеграций. При этом доходы топовых стримеров исчисляются сотнями миллионов рублей, во многом за счет рекламных интеграций. Стриминг — это уже не хобби, а полноценная медиа-индустрия с живыми рекламными кампаниями, турнирами и коллаборациями. Более того, приход в индустрию знаменитостей, ранее далеких от гейминга, лишь подтверждает этот тренд», — сказал Кирилл Пшеничных, директор категории «Офисные профессии» «Авито Работы».