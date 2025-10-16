CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce
|

«ЮKassa» представила платежные таблички для офлайн-торговли

«ЮKassa» выпустила первый собственный физический продукт — таблички для оплаты покупок через Систему быстрых платежей (СБП). Решение подойдет для бизнеса, который работает и в интернете, и офлайн. Об этом CNews сообщили представители ЮMoney.

Процесс оплаты максимально прост и для продавца, и для покупателя. Никаких терминалов и сложного оборудования не требуется — только установка таблички на кассе. Покупатель может выбрать удобный способ оплаты: QR-код или NFC. Для оплаты по NFC нужно приложить телефон и оплатить прикосновением, для оплаты по QR-коду — отсканировать его и выбрать банк для оплаты по СБП.

При этом предприниматель получает единую систему управления платежами, независимо от того, совершена покупка в интернет-магазине или в физической точке. Таким образом, для торговли в офлайне становятся доступны преимущества сервиса онлайн-платежей, много лет успешно обеспечивающего своим клиентам высокую техническую стабильность, круглосуточную поддержку и привычный для покупателей способ оплаты.

«Граница между онлайн- и офлайн-коммерцией становится все более условной. Наши клиенты, построившие успешный бизнес в интернете, активно развивают физические точки продаж и ожидают от нас такого же уровня технологичности и надежности, к которому они привыкли онлайн. Мы предлагаем не просто новый способ оплаты, а унифицированную платформу, которая упрощает финансовые операции и поддерживает рост бизнеса во всех каналах. Это позволяет нам стать для предпринимателей комплексным партнером в управлении платежами», — сказал директор по развитию бизнеса «ЮMoney» Никита Савельев.

За платежи через такие таблички взимается комиссия по тарифам СБП без дополнительных наценок. Заказать табличку можно в готовом дизайне от «ЮKassa» или в собственном, адаптированным под фирменный стиль бренда, с доставкой по России.

Заказать платежные таблички можно на странице продукта. Для привязки к кассовому аппарату достаточно отсканировать QR-код с полученной таблички на кассе. Если вы используете программное обеспечение «», «АТОЛ», Frontol, дополнительная интеграция по API не потребуется.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Поисковики становятся не нужны. Мировой трафик обвалился на четверть

Мошенники научились снимать с россиян самозапреты на кредиты и оформлять займы

Конференция CNews «Цифровое здравоохранение» состоится 26 ноября 2025 года

Хакеры получили исходный код ИБ-продукта компании F5. Минюст США запретил разглашать информацию об кибератаке

Люди во всем мире страшатся развития ИИ. Американцы и итальянцы боятся больше всех

ИТ-компании бьют тревогу: отмена налоговых льгот ударит по госорганам и по бюджету

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

Показать еще

Наука

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд
Показать еще