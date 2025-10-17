МТС прокачала интернет для студентов НГТУ

МТС улучшила мобильную связь в районе метро «Студенческая». Работы провели на улицах Блюхера и Геодезическая. Благодаря этому сетью могут одномоментно пользоваться большое число абонентов, при этом подключение остается стабильным и на высокой скорости. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС обновили телеком-оборудование рядом с деловым центром «Геос» и торговым центром «Амстердам». Здесь располагаются кофейни, точки с едой, медицинские кабинеты, фитнес-клуб, студии красоты, а также различные магазины. Это популярные локации для жителей ближайших домов и 10 тыс. студентов Новосибирского государственного технического университета.

Кроме того, улучшения качества связи могут заметить жители улицы Блюхера и общежитий НГТУ. Модернизация позволит абонентам даже при пиковых нагрузках комфортно и без «зависаний» пользоваться мобильным интернетом как внутри зданий, так и на улице.

«Осенью, когда студенты выходят с каникул, нагрузка на сеть в этих локациях, несомненно, растет и становится еще выше в более холодное время года, когда студенты чаще предпочитают проводить время на территории университета и общежитий. При этом мы понимаем, что качественная ИТ-инфраструктура важна не только для студентов, но и для местного бизнеса — их систем видеонаблюдения и безопасности, кассовых аппаратов, планшетов, которые многие магазины используют для различных задач, например, управления инвентарем или обработки платежей», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.