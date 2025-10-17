Все для детей в одном месте: KION запускает детский профиль для нижегородцев

В приложении KION запускается специальный детский раздел с безопасным контентом. Родители смогут выбрать возрастную категорию: 0+ (для малышей до 6 лет) или 6+ (для детей до 12 лет), а система автоматически подберет подходящее наполнение. Всего в детском профиле будет собрано более 150 000 единиц контента, среди которых: мультфильмы, обучающие видео, аудиосказки, детские ТВ-каналы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Каждый профиль настраивается и управляется со смартфона, а ПИН-код и функция безопасного поиска надежно защищают ребенка от взрослого контента. В разделе представлены и полнометражные фильмы для просмотра всей семьей: советские киносказки «Золушка», «Финист — Ясный сокол», «Морозко», голливудские хиты «Дети шпионов», «Чудо», российские фильмы «Домовенок Кузя», «Последний богатырь» и др. Юным зрителям также будут доступны мультсериалы с полюбившимися героями: «Смешарики», «Малышарики», «Фиксики» и «Три кота».

В детском профиле доступны десятки тематических полок, которые облегчат выбор. Например, тематические полки «Мультики про дружбу», «Космические приключения», «Котики и собачки»; коллекции для разной аудитории — «Мультхиты для малышей», «Новинки для семейного просмотра», «Лучшие российские и зарубежные мультфильмы», «Большие мультфильмы», «Классика Disney».

В отдельных суперполках будут собраны популярные франшизы: здесь легко найти новые сезоны и серии. Одной из таких будет суперполка с героем мультсериала «Фиксики» — «Нолик рекомендует: коллекция мультхитов».

Раздел также будет включать и образовательные подборки — «Учимся считать», «Учимся писать», «Учимся рисовать» и другие.

На одной витрине собраны и VОD-контент, и ТВ-каналы, при этом навигация рассчитана так, чтобы ребенок мог самостоятельно ориентироваться в интерфейсе. Витрину можно просматривать как в режиме 0+, так и в режиме 6+. Состав и содержимое полок в разных режимах будут отличаться: если пользователь выберет 0+, то ряд детских каналов и тайтлов с рейтингом 6+ не будут для него доступны. Раздел представлен в дизайне с режимами «день/ночь» и переключением между взрослым и детским профилем.

В качестве маскотов — персонажей-талисманов — в детском разделе появятся цифровые помощники фиксики. Популярные герои российской анимации помогут ребенку лучше ориентироваться в профиле: они будут встречать его на главной странице, украшать аватары и сделают интерфейс более ярким и дружелюбным. Фиксики также будут участвовать в подборе контента: каждые две недели они будут предлагать новые тематические полки.

Алексей Иванов, генеральный директор кластера KION (онлайн-кинотеатр KION, книжный сервис «Строки», сервис «МТС Музыка»): «Запуск детского профиля — это важный этап развития экосистемы KION. Мы предлагаем родителям простой и удобный инструмент, который позволяет формировать для ребенка персонализированную среду с безопасным контентом. Этот шаг усиливает ценность нашей платформы для семейной аудитории: в одном месте доступны детские ТВ-каналы, фильмы, мультфильмы и аудиосказки, отобранные с учетом возрастных категорий. Таким образом мы укрепляем позиции KION, где семейность становится не просто концепцией, а основой платформы, объединяющей интересы всех поколений в едином пространстве».