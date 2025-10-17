CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Яндекс» представил технологию персонализированного расчета времени в пути в «Навигаторе»

Новая технология адаптирует прогноз времени в пути для каждого водителя: при расчете она учитывает не только базовые характеристики маршрута, но и то, как пользователь привык двигаться относительно потока. Это позволит приложениям «Яндекс Карт» и «Навигатора» точнее определять, сколько времени займет поездка. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Чтобы рассчитать индивидуальное время в пути, алгоритм анализирует массив данных о поездках с включенной навигацией. Карты изучают, сколько километров водитель проезжает с приложением за неделю, и сопоставляет с тем, как он привык водить — насколько быстрее пользователь обычно движется относительно потока и совершает ли обгоны. Данные усредняются и попадают в модель машинного обучения. Она решает, как эти факторы могут повлиять на прогноз в зависимости от дня, времени, актуальной дорожной ситуации и других сведений. В результате время прибытия на одном маршруте будет отличаться от водителя к водителю.

Прогноз адаптируется каждый день — например, если зимой водитель ездит медленнее и аккуратнее, Карты постепенно начнут учитывать эти изменения. Чем больше поездок пользователь совершает с приложением, тем быстрее алгоритмы могут корректировать прогноз и приближать к реальному времени проезда.

В будущем персонализированным в будет не только прогноз времени, но и сами маршруты. Так, «Карты» и «Навигатор» смогут учитывать, какие варианты пути предпочитает пользователь и предлагать то, что больше соответствует ожиданиям.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Впечатляющий прорыв» Microsoft. Обновление Windows 11 начисто «убило» важнейший инструмент веб-программистов

Госдума ввела штрафы за недопуск интернет-провайдеров в многоквартирные дома

Видеосервисы, стриминги и книжные издательства просят Минцифры продлить льготы на зарубежный контент из-за двойного налогообложения

Поисковики становятся не нужны. Мировой трафик обвалился на четверть

Мошенники научились снимать с россиян самозапреты на кредиты и оформлять займы

Конференция CNews «Цифровое здравоохранение» состоится 26 ноября 2025 года

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения

Показать еще

Наука

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд
Показать еще