«Яндекс» представил технологию персонализированного расчета времени в пути в «Навигаторе»

Новая технология адаптирует прогноз времени в пути для каждого водителя: при расчете она учитывает не только базовые характеристики маршрута, но и то, как пользователь привык двигаться относительно потока. Это позволит приложениям «Яндекс Карт» и «Навигатора» точнее определять, сколько времени займет поездка. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Чтобы рассчитать индивидуальное время в пути, алгоритм анализирует массив данных о поездках с включенной навигацией. Карты изучают, сколько километров водитель проезжает с приложением за неделю, и сопоставляет с тем, как он привык водить — насколько быстрее пользователь обычно движется относительно потока и совершает ли обгоны. Данные усредняются и попадают в модель машинного обучения. Она решает, как эти факторы могут повлиять на прогноз в зависимости от дня, времени, актуальной дорожной ситуации и других сведений. В результате время прибытия на одном маршруте будет отличаться от водителя к водителю.

Прогноз адаптируется каждый день — например, если зимой водитель ездит медленнее и аккуратнее, Карты постепенно начнут учитывать эти изменения. Чем больше поездок пользователь совершает с приложением, тем быстрее алгоритмы могут корректировать прогноз и приближать к реальному времени проезда.

В будущем персонализированным в будет не только прогноз времени, но и сами маршруты. Так, «Карты» и «Навигатор» смогут учитывать, какие варианты пути предпочитает пользователь и предлагать то, что больше соответствует ожиданиям.