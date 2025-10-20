CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Авито» и Fit Service «переобувают» машины бесплатно

«Авито» и Fit Service запустили совместный проект, который позволяет автовладельцам «переобуть» машину бесплатно. Новое ИТ-решение не только ускоряет запись на услугу и сокращает время отклика, но и объединяет классифайд и сеть автосервисов в единой транзакционной цепочке. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

«Авито» и Fit Service объединились, чтобы сделать клиентский путь более понятным и удобным. Реализация комплексного решения стала возможна благодаря синхронизации ИТ-платформы сети цифровых автосервисов с чатами классифайда. В данном проекте более 150 автосервисов объединены в единую систему, где можно выбрать свободные окна для записи на услугу.

«”Переобуть” машину к зиме невозможно без шиномонтажа, поэтому мы подумали, что принцип одного окна понятен и удобен для наших пользователей. Партнерство такого рода - первый шаг к внедрению изменений на автомобильном рынке и хороший задел на будущие партнерства», – сказал Денис Ждек, руководитель бизнес-направления «Шины и Диски».

Выбирая объявление с отметкой «Шиномонтаж от "Авито"», покупатель получает возможность сделать шиномонтаж в профильном сервисе бесплатно. Согласование удобной даты и времени для получения услуги проводится сотрудником «Авито». При покупке комплекта новых шин с соответствующим значком на площадке, клиенту автоматически предоставляется возможность записаться на бесплатный шиномонтаж. В течение суток пользователь получает обратный звонок для подбора даты и времени визита, а итоговое подтверждение приходит по SMS.

«Мы продолжаем расширять и развивать стратегическое партнерство с «Авито». Новый проект позволил предложить автовладельцам реальную экономию в период довольно затратной подготовки автомобиля к зиме. Мы ожидаем, что сотни водителей смогут воспользоваться новым сервисом и после покупки шин посетят наши цифровые автосервисы. Для Fit Service это не просто акция, а эволюция клиентского пути. Инвестиции в такие интеграции — еще один шаг к современному и технологичному сервису», – отметил Александр Гараньков, директор по развитию международной сети автосервисов Fit Service.

