Data-Driven AVOD: «Ростелеком» представил новое решение для таргетированной рекламы

Онлайн-кинотеатр Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ), компания First Data (портфельная компания «Ростелекома», часть кластера «Х.Технологии») и сейлз-хаус (организация, занимающаяся продажей рекламного времени и рекламной площади в средствах массовой информации) «Эверест» представили новое решение для таргетированной рекламы в AVOD (Advertising-Based Video on Demand, бизнес-модель, при которой зрители не платят за просмотр видеоконтента, но им показываются рекламные ролики перед, во время или после контента). Теперь профиль пользователя формируется не только на основе паттернов медиапотребления, но и с учетом реальной покупательской активности, что позволяет повысить точность рекламной кампании. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

В основе решения лежит уникальный функционал, который позволяет анализировать миллионы анонимизированных транзакций, выявляя устойчивые потребительские тренды и создавая точные рекомендации по целевым аудиториям для брендов.

Data-Driven (основанный на данных) AVOD объединяет данные о поведении пользователей в Wink (включая просматриваемый контент, частоту и время просмотра) и сторонние данные о покупках. Это позволяет находить не просто зрителей с общими интересами (например, любителей комедии), но и тех, кто сочетает эти предпочтения с реальными жизненными потребностями, такими как ремонт дома или покупка шин для внедорожника. Таким образом реклама перестает быть назойливой и превращается в релевантное предложение, основанное на реальных поведенческих моделях человека.

Александр Старостин, генеральный директор и сооснователь First Data: «Решение Data-Driven AVOD предназначено для рекламодателей и означает переход от рекламы всем подряд к персонализированной коммуникации, где каждое сообщение имеет ценность как для зрителя, так и для бренда. Этот напрямую влияет на бизнес-метрики за счет более точного попадания в аудиторию, повышая вероятность покупки. В итоге значительно повышается эффективность рекламных кампаний и, как следствие, растет выручка компании».

