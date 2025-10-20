Интернет без лишнего шума: 60% россиян хотят получать контент по своим интересам — исследование «Яндекс Ритма»

Российские пользователи используют интернет, как пространство для отдыха: 83% ежедневно листают ленты, чтобы провести время. При этом 60% опрошенных хотят видеть только персональный контент, а почти половина устала от потока информации. Стремление пользователей отвлекаться без лишнего шума сформировало потребность в селективном контенте — том, что подбирается по индивидуальным интересам. Почти две трети опрошенных хотят получать публикации в одном сервисе и только от любимых блогеров и брендов с ссылками на товары – такие данные отражает исследование «Яндекс Ритма».

Исследование проведено в сентябре 2025 г. методом онлайн-опроса «Яндекса». Выборка: 1280 активных интернет-пользователей в возрасте 18-55 лет из городов России с населением более 100 тыс. человек. Для анализа экранного времени использованы данные Mediascope Cross Web за июль-август 2025 г.

Интернет как пространство для отдыха

Современные пользователи рассматривают интернет в качестве площадки для времяпрепровождения. Согласно исследованию, 83% россиян ежедневно заходят в сеть, чтобы провести время за скроллингом лент. При этом среднее время пребывания в сети составляет 4 часа 35 минут в день, а каждый третий пользователь проводит онлайн более 6 часов ежедневно.

Особенно ярко эта тенденция проявляется в вечернее время: 67% респондентов признались, что пользуются интернетом перед сном практически каждый день, а 56% совершали покупки товаров, обнаруженных в сети в вечерние часы. Это свидетельствует о том, что цифровое пространство стало неотъемлемой частью ритуалов отдыха и релаксации для пользователей.

Усталость от информационного шума

Обратной стороной постоянного подключения к сети стала растущая усталость от информационной перегрузки. 46% опрошенных отмечают, что часто устают от объема информации в интернете, а 47% испытывают раздражение, когда долго не могут найти нужный контент или товар.

Проблема «пустого скроллинга» затрагивает 54% пользователей — именно столько респондентов сталкивались с ситуацией, когда потратили время на поиск в интернете, но так и не нашли ничего подходящего. С точки зрения пользователей из-за информационного шума становится сложнее находить нужное. Он проявляется в большом количестве неинтересного контента и предложений (34%). Из-за этого поиск занимает больше времени и может вызывать усталость.

Это указывает на необходимость более эффективных механизмов фильтрации и систем персонализации контента.

Запрос на персонализацию

Исследование выявило сформировавшийся запрос на селективный контент – такой, который подбирается персонально под предпочтения пользователя: 60% россиян хотели бы видеть в своих лентах только материалы, соответствующие их интересам. Наиболее востребованными тематиками оказались новости и общественные события (43%), юмор и развлечения (43%), кулинария и рецепты (43%), кино, музыка и шоу-бизнес (38%), путешествия и туризм (36%), обустройство дома, быт, дизайн (33%), а также спорт, здоровый образ жизни (32%), мода и стиль (28%).

Потребность в релевантном контенте трансформируется в конкретные потребительские предпочтения. 63% респондентов выразили заинтересованность в сервисе, который объединял бы публикации от любимых блогеров и брендов с прямыми ссылками на товары на единой платформе. Особенно важными качествами такого сервиса пользователи назвали экономию времени на поиск предложений (39%) и избавление от лишней информации (37%).

Визуальный контент как драйвер покупок

Статистика использования сервисов подтверждает востребованность визуальных форматов: 89% респондентов регулярно пользуются платформами с визуальным контентом, причем 79% считают, что именно визуальный контент лучше всего помогает принять решение об онлайн-покупке.

Наиболее популярными действиями в интернете остаются: отправка личных сообщений (63%) и просмотр страниц интернет-магазинов (59%). При этом 32% пользователей уже совершают покупки через социальные сети, что демонстрирует растущую интеграцию коммерции и контентных платформ в повседневные привычки российских пользователей.

Перспективы развития цифровой среды

Российские интернет-пользователи стремятся к более безопасной информационной цифровой среде. Запрос на селективный контент отражает тенденцию к осознанному потреблению информации и цифровой гигиене.

Развитие технологий и сервисов, способных предложить персонализированный контент без информационного шума, соответствует изменяющимся потребностям аудитории. Эффективная фильтрация контента и релевантные рекомендации становятся ключевыми факторами в борьбе за внимание пользователя в условиях информационной перегрузки.