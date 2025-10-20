CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

KION создал безопасное цифровое пространство для детей в Хабаровском крае

Онлайн-кинотеатр KION запускает новую опцию для семей с детьми — персональный детский профиль. Сервис стал универсальным решением для организации досуга и развития ребенка, объединив в одном разделе тысячи мультфильмов, аудиосказок, обучающих видео и детских телеканалов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Главное преимущество нововведения — безопасность и контроль для родителей. В детском профиле доступны две возрастные категории: 0+ для дошкольников и 6+ для младших школьников. Система автоматически подбирает контент в соответствии с выбранным возрастом, а доступ ко всему разделу защищен ПИН-кодом. Управление настройками осуществляется прямо со смартфона.

Юные зрители Хабаровского края найдут более 150 тыс. единиц контента, включая золотую коллекцию Disney, популярные российские мультфильмы и сериалы («Смешарики», «Фиксики», «Три кота»), а также семейное кино. Также будут доступны десятки тематических подборок, таких как «Космические приключения», «Мультики про дружбу» и образовательные коллекции «Учимся считать» и «Учимся рисовать». Отдельной полкой будет выделен обучающий и развивающий контент, который в игровой форме рассказывает о науке и окружающем мире, например, мультсериал «Шаранутый космос». Также в пространстве будут доступны более 25 детских ТВ-каналов в одном месте, включая «Карусель», «Мульт» и СТС Kids.

Особенностью раздела стали цифровые помощники — фиксики. Эти популярные персонажи выступают в роли гидов: они помогают детям ориентироваться в интерфейсе, украшают главную страницу и регулярно обновляют тематические подборки. Каждые две недели они будут предлагать новые тематические полки.

