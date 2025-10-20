CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Ростелеком» организует защищенные интернет-каналы для 110 домов культуры Красноярского края

В октябре 2025 г. «Ростелеком» обеспечит защищенный доступ к Сети для 110 учреждений культуры Красноярского края. Благодаря этому работники и посетители сельских клубов и библиотек смогут пользоваться образовательными, творческими и информационными ресурсами, не опасаясь столкнуться с запрещенным контентом. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Услуги по организации выделенных каналов связи будут выполнены по заказу региональной Минцифры в рамках государственной программы «Развитие информационного общества». Цель проекта — создать в социально значимых объектах защищенную цифровую среду.

Алексей Усатов, директор Красноярского филиала «Ростелекома»: «Наши пользователи получат безопасный доступ не только к интернету, но и к государственным информационным системам, необходимым для работы, обучения и саморазвития. Это особенно удобно, поскольку автоматизированная система уже исключила сайты, не соответствующие профессиональным, просветительским и воспитательным задачам».

Ключевым элементом виртуальной сети «Ростелекома» является сервис контентной фильтрации, который блокирует ресурсы с запрещенной информацией. В систему встроен антивирус, проверяющий входящий трафик и блокирующий зараженные файлы и сайты. Все это обеспечивает защиту пользователей от интернет-угроз.

