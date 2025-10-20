Рунет преодолел отметку в 6 млн доменов в зоне .ru

Количество доменных имен в российской национальной зоне .ru превысило исторический максимум в шесть млн регистраций. Прирост за 2025 г. составил 3%, что свидетельствует об устойчивом развитии российского сегмента интернета на фоне активной цифровизации экономики и законодательных стимулов к локализации онлайн-активности. Об этом CNews сообщили представители ООО «Технический центр интернет» (ТЦИ).

Как отметил директор Координационного центра доменов .ru/.рф Андрей Воробьев, национальная зона .ru впервые с момента запуска достигла этой рекордной отметки.

«Шесть миллионов – не просто цифра, а отражение доверия, которое российские пользователи и бизнес оказывают национальной зоне. Даже в непростых экономических и геополитических условиях .RU продолжает стабильно расти, подтверждая устойчивость и потенциал российской интернет-экономики. За эти годы она стала цифровым домом для миллионов компаний, онлайн-проектов и инициатив, выбравших надежность, безопасность и развитие в российской цифровой среде», — сказал он.

По данным на текущий момент, доменная зона .ru входит в пятерку крупнейших национальных доменов мира, уступая только .cn (Китай, 20,9 млн), .de (Германия, 17,6 млн), .uk (Великобритания, 10,2 млн) и .nl (Нидерланды, 6,1 млн). Лидеры по числу зарегистрированных доменов в зоне .ru – Москва (1,6 млн), Московская область (542 тыс.), Санкт-Петербург (383 тыс.), Краснодарский край (177 тыс.) и Свердловская область (131 тыс.). Делегировано в домене верхнего уровня .ru 97% доменных имен, при этом 27% зарегистрированы юридическими лицами, а 73% – физическими. С начала 2025 года пользователи зарегистрировали в зоне .ru 1,4 млн доменных имен. В среднем ежедневно регистрируются 4866 новых доменов.

Согласно данным «Технического центра Интернет», который обеспечивает устойчивую и защищённую работу реестров и системы регистрации доменных имён, более половины (53%) доменов активно используются.

«Основная часть доменных имен служит для решения практических задач и вносит вклад в развитие цифровой экономики и информационного пространства России. Под активные сайты используется 1,44 млн доменов, под одностраничники и веб-приложения — еще 1,45 млн. 755 тыс. доменов задействованы для работы почтовых сервисов. Эти данные подтверждают, что зона .RU — надежная инфраструктура для бизнеса и коммуникаций», — сказал генеральный директор «Технического центра Интернет» Алексей Рогдев.

Высокий спрос на домены .ru подтверждается и данными с вторичного рынка. По информации группы «Рунити», в крупнейших регистраторах «Руцентр» и «Рег.ру» с момента появления соответствующих услуг было заключено 131,5 тыс. сделок на приобретение прав на доменное имя .ru. Сумма рекордной из них в 2025 г. достигла 42,9 млн руб., а средний чек составил 65 тыс. руб.

«Сегодня компаниям требуется не один, а целый набор доменов — для клиентского сайта, внутренних систем, почты и мобильных приложений. Крупный бизнес активно страхует риски, выкупая домены с возможными опечатками в названии бренда. Это защищает и пользователей, и репутацию компании от фишинговых атак», — сказал глава группы «Рунити» Андрей Кузьмичев.

По данным группы «Рунити», наиболее активными покупателями выступают компании из ИТ, e-commerce и финансового сектора. В среднем доменный портфель крупной российской компании включает 26 имен.

Домен .ru был делегирован России корпорацией ICANN 7 апреля 1994 г. Первый миллион доменных имен был зарегистрирован в 2007 г. Спустя еще два года зона разрослась вдвое, а к сентябрю 2010 г. — втрое. В сентябре 2012 г. домен насчитал четыре миллиона доменных имен. Пятимиллионное доменное имя было зарегистрировано в ноябре 2015 г.