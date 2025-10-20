В «Контур.Фокусе» можно проверить контрагента по ЭКГ-рейтингу ​

В «Контур.Фокусе» можно узнать об ЭКГ-рейтинге контрагента — официальном индексе деловой репутации, который помогает оценить социальную, экологическую и налоговую ответственность бизнеса. Проверка показывает, как компания ведет деятельность и стоит ли с ней сотрудничать. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

ЭКГ-рейтинг отражает, как организация выполняет свои обязательства перед государством, сотрудниками и обществом. Высокий балл становится фактором репутационной устойчивости и значительным конкурентным преимуществом при заключении контрактов. Максимальная оценка компании — 160 баллов.

Рейтинг формируется по трем категориям: экология — отражает степень воздействия на окружающую среду, использования наилучших доступных технологий и реализации экологических проектов; кадры — включает уровень оплаты труда, наличие корпоративных социальных и демографических программ, а также благотворительных проектов; государство — характеризует налоговое благополучие и благонадежность, финансовую устойчивость и уровень социального инвестирования в регионы присутствия.

В рейтинг включаются только компании со стабильным статусом — без начатых процедур банкротства и ликвидации, не признанные иностранными агентами и не связанные с террористической или экстремистской деятельностью.

Олег Кривохижин, заместитель исполнительного директора Института демографической политики имени Д. И. Менделеева, заведующий лабораторией ответственного бизнеса НИУ «Высшая школа экономики»: «Внедрение ЭКГ-рейтинга — это значительный шаг в построении прозрачного и социально ориентированного бизнес-пространства в России. Рейтинг дает комплексную оценку «здоровья» компаний, определяя их надежность, социальную и экологическую ответственность. Ключевые преимущества – это максимальный охват (95% хозяйствующих субъектов), порядок и полная объективность, так как используются верифицированные данные государственных органов. Важно отметить, что участие в рейтинге бесплатное, это, в свою очередь, гарантирует его непредвзятость. Оценивается вклад каждого, даже небольшого бизнеса, в достижение национальных целей развития, с особым вниманием к демографической политике».

Сегодня ЭКГ-рейтинг охватывает более 7 млн организаций — 2,4 млн юридических лиц и 4,7 млн индивидуальных предпринимателей.

Антон Ломовский, руководитель проекта «Контур.Фокус»: «Если контрагент участвует в ЭКГ-рейтинге, сервис «Контур.Фокус» покажет результат оценки и даст ссылку на первоисточник. Пользователь сможет увидеть, в каких направлениях компания сильна и на что стоит обратить внимание — например, на низкий балл по разделу «Кадры». Новая возможность позволяет оценивать в «Контур.Фокусе» не только финансовую устойчивость партнера, но и его репутационные риски. Это помогает быстрее находить надежных контрагентов и инвестиционные проекты, а также повышает прозрачность деловых отношений».