В Подмосковье искусственный интеллект помогает получать парковочное разрешение

На региональном портале оптимизировали услугу по оформлению, продлению и изменению парковочных разрешений. Теперь ей могут воспользоваться еще несколько категорий граждан, а процесс получения услуги упростила нейросеть. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Возможность оформить парковочное разрешение онлайн появилась в феврале 2025 г. Тогда услугой могли воспользоваться члены многодетных и приемных семей. Сейчас она стала доступна владельцам электромобилей, покупателям абонементов и резидентам. Кроме того, в услугу внедрили добавили искусственный интеллект, который проверяет прикрепленные к заявлению документы, а также наличие действующего разрешения в реестре», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услуга «Внесение (изменение, исключение) сведений в реестр транспортных средств, принадлежащих пользователям платных парковок» доступна на региональном портале в разделе «Гражданам» – «Прочее» – «Транспорт». Получить, внести изменения, продлить или исключить парковочное разрешение могут физические и юридические лица (владельцы абонементов).

Чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться с помощью учетной записи ЕСИА и заполнить электронную форму. Услуга предоставляется в течение шести рабочих дней.

