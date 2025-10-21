CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Импортонезависимость
|

77% экспертов считают российские мессенджеры способными заменить западные аналоги

Разработчик платформы для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк» провел глубинные интервью с российскими директорами по информационным технологиям и информационной безопасности. Темой для обсуждения стали перспективы российских корпоративных мессенджеров. Большинство экспертов отметили, что отечественные решения уже сегодня могут заменить западные аналоги, а барьерами к их внедрению назвали человеческий фактор и недофинансирование. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

Глубинные интервью с российскими ИТ- и ИБ-директорами проводились в октябре 2025 г.

77% опрошенных были единодушны в том, что российские корпоративные мессенджеры станут полноценной заменой зарубежным. Эксперты уверены в их технической базе, но при этом называют узкими местами интерфейс и UX.

Респонденты также отметили, что для них не имеет значения, лежит в основе решения открытый или проприетарный код. Директора по ИБ и ИТ готовы рассматривать к внедрению решения на основе открытого исходного кода, если они соответствует требованиям законодательства, а разработчик оказывает техническую поддержку.

Барьеры к внедрению российских корпоративных мессенджеров

Повсеместному внедрению российских решений, по мнению экспертов, мешают человеческий фактор и недостаток финансирования: мнения разделились почти пополам. Во многих компаниях зарубежные сервисы продолжают использовать по инерции, а главными конкурентами отечественных мессенджеров становятся бесплатные версии их западных аналогов. Привычка оказывается сильнее, чем риски потери данных при внезапном отключении или атаках злоумышленников.

По мнению опрошенных, российским топ-менеджерам, особенно экспертам в области информационной безопасности, стоит активнее разъяснять пользователями риски использования публичных мессенджеров (в том числе Telegram) для передачи конфиденциальной информации, а руководству рассказывать о преимуществах российских решений при обсуждении бюджетов на ИТ.

«Нужно проводить четкую границу между личным и корпоративным. Если в первом случае мессенджер должен удовлетворять только пользователя, то во втором – еще и соответствовать всем процессам и регламентам. При этом цели и задачи компании, надежность и безопасность коммуникаций, а также защищенность коммерческой информации должны иметь приоритет перед привычками. Хотя и по удобству корпоративные мессенджеры практически не уступают публичным, а во многом уже и превосходят их — в частности, благодаря интеграции с другими корпоративными системами и кастомизации под конкретные задачи. Понимание всеми участниками процесса необходимости в полностью контролируемом продукте, отвечающем требованиям безопасности и направленном на повышение эффективности компании, — залог успешного внедрения корпоративного мессенджера», — отметил менеджер по развитию решений УЦСБ Филипп Филиппов.

Требования ИТ-директоров к корпоративным мессенджерам

Обязательным условием респонденты единогласно назвали информационную безопасность: при выборе решения они обращают внимание на протоколы шифрования, возможность двухфакторной аутентификации и другие технологии защиты данных. Также для большинства важны функции, связанные с администрированием прав пользователей, воспроизведением структуры организации, командами и другими формами структуризации.

Функции на основе искусственного интеллекта также начинают выходить на первый план: несколько респондентов считает важными интеграцию корпоративных мессенджеров с ИИ-ассистентами и возможность сгенерировать саммари переписки.

«За год с момента публичного запуска нашего продукта мы трансформировали мессенджер в полноценную коммуникационную платформу — теперь единое приложение позволяет осуществить “сквозные” коммуникации: сообщение превратить в задачу таск-трекера, позвонить команде в чате одним кликом, во время звонка открыть онлайн-доску для совместной работы и потом получить короткое резюме встречи при помощи ИИ. Именно эта концепция, рассматривающая мессенджер как сердце единой системы коммуникаций, по моему мнению, наиболее жизнеспособна и отвечает на все запросы бизнеса», — отметил руководитель продукта «Чаты» от «МТС Линк» Андрей Лучицкий.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Убийцу создателя российского магазина приложений для Android могут посадить на 17 лет

Замену документов при браке и разводе упростят россиянам на «Госуслугах»

Хакерская группировка опубликовала персональные данные сотен сотрудников ФБР, Минюста и Минбеза США и потребовала плату у мексиканских наркокартелей

Великобритания заявила о взломе восьми своих военных баз «русскими хакерами»

ФСБ будет регистрировать «шпионские» устройства и ПО для тайного сбора аудио- и видеоданных

«Впечатляющий прорыв» Microsoft. Обновление Windows 11 начисто «убило» важнейший инструмент веб-программистов

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие ноутбуки с большим экраном для учебы и работы: выбор ZOOM

Лучшие бесплатные приложения для чтения на смартфоне: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?
Показать еще