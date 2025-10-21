АО «ГЛОНАСС» запустило канал в мессенджере Max

Компания-оператор госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» запустила официальный канал в новом мессенджере Max, который станет первоисточником новостей компании, сообщений о новых технологических проектах, собственных разработках в области навигации и связи. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

Мессенджер Max также будет основой взаимодействия АО «ГЛОНАСС» с пользователями ранее в соответствии с требованиями законодательства компания закрыла в Telegram комментарии и прекратила консультирование пользователей.

Более 70 тыс. владельцев транспортных средств и логистических компаний - потребителей сервисов мониторинга транспорта на основе «ЭРА-ГЛОНАСС», к которому подключено более полумиллиона транспортных средств (общественный транспорт во всех регионах, лесная техника, перевозка опасных грузов, малая авиация), будут использовать официальные сервисы компании в Max.