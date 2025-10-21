CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Группа «Эталон» совместно с «Диспетчером 24» и «МТС Деньги» внедрили функцию кешбэка за оплату услуг ЖКХ

В мобильном приложении сервиса «Диспетчер 24» появилась функция кешбэка при оплате коммунальных и дополнительных услуг. Воспользоваться новой возможностью смогут почти полмиллиона жителей домов группы «Эталон».

По словам директора по сервисному бизнесу группы «Эталон» Дмитрия Зюкина, внедрение этой функции стало результатом совместной работы с сервисом «Диспетчер 24» и «МТС Деньги». Решение направлено на повышение качества цифрового взаимодействия между жителями и управляющими компаниями.

Коммерческий директор «Диспетчер 24» Антон Козлов отмечает, что такие инициативы способствуют росту финансовой дисциплины и вовлеченности жителей: «Регулярные платежи за ЖКУ традиционно воспринимаются как обязанность, однако интеграция программы кешбэка в приложение жителя делает процесс более технологичным и приятным, а взаимодействие с управляющей компанией — удобным».

