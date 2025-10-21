«Яндекс Go» добавит в приложение «биржевой стакан» такси, чтобы объяснить изменение цен в пиковый спрос

Аналитики отмечают, что за последние 12 месяцев средний чек на поездки увеличился на 12%. Если сравнивать как изменилась стоимость на такси за сентябрь 2025 г. к сентябрю 2024 г., то на 7-8%, что близко к инфляции, уточняет руководитель сервиса «Яндекс Такси» Александр Аникин. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Go».

При этом пользователи чаще всего замечают пиковые цены на поездки, которые зависят от того, сколько людей одновременно заказывает такси и сколько свободных водителей рядом. Эти колебания цены краткосрочные, часто они привязаны к массовым событиям, сезонности — и отражают ситуацию в этот момент времени.

В 2025 г. в супераппе «Яндекс Go» появится новая функциональность, благодаря которой пользователи узнают реальную ситуацию, которая повлияла на стоимость заказа. На новом экране можно будет увидеть, сколько заказов такси в точке А и какое число свободных водителей рядом. Например, если рядом 20 заказов и 10 машин, спрос превышает предложение, и цена временно повышается за счет автоматического возникновения повышающего коэффициента. Базовые тарифы сервиса на подачу, минуты и километры при этом не меняются.