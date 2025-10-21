CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Яндекс Go» подвел итоги сезона кикшеринга в Новосибирске

В этом сезоне 85% поездок в Новосибирске совершались по транспортному — доехать до нужной точки, а не развлекательному сценарию. Количество поездок год к году выросло в 1,5 раза, а 99,9% из них в кикшеринге «Яндекс Go» прошли без происшествий и инцидентов. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Go».

Самокаты постепенно проникают в привычную городскую среду и ее транспортную инфраструктуру. Так, средняя дистанция поездки в городе составила 2,5 км, а ее время — 13 минут. Кроме этого, 64% пользователей «Яндекс Go» в Новосибирске арендовали самокаты с опцией «Яндекс Плюс», то есть использовали транспорт регулярно.

В приложении «Яндекс Go» в Новосибирске также появились подсказки, которые помогают припарковать самокат в правильном месте. При старте и завершении поездки можно открыть панораму из «Яндекс Карт» и сориентироваться на местности — увидеть, как выглядит стоянка и что ее окружает.

С 2026 г. в Новосибирске планируется реализовать практику определения оптимального количества самокатов на город. Норма самокатов рассчитывается в соответствии с численностью населения и регламентируется в соглашении между операторами и городом. «Яндекс Go» поддерживает инициативу, она поможет разгрузить дорожную инфраструктуру и создать более безопасную транспортную среду. С 2025 г. эта практика успешно реализована в нескольких городах Московской области, Нижнем Новгороде и Твери.

