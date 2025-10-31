Buzzoola: больше половины россиян игнорируют рекламу, женщины делают это чаще

В цифровой среде, насыщенной рекламой, аудитория постепенно теряет к ней чувствительность и замечает все меньше. В ходе опроса Buzzoola (входит в МТС AdTech) удалось выяснить, что за последний год россияне стали чаще игнорировать рекламу – уже 56% респондентов стремятся не замечать рекламные сообщения. При этом среди женской аудитории рекламу игнорируют две трети респондентов (59%), а среди мужской — только каждый второй (50%). Об этом CNews сообщили представители МТС.

Buzzoola опросила 2500 россиян старше 18 лет. В опросе приняли участие россияне, проживающие на территории России. Опрос был проведен в октябре 2025 г.

«Чтобы преодолеть рекламную слепоту, рекламодателям и создателям рекламного контента, нужно учитывать «красные» и «зеленые» флаги аудитории и тщательно выбирать рекламные площадки. Основным стимулом запоминаемости 37% респондентов назвали креативность рекламы, наличие юмора — 25% участников опроса, а краткое и понятное предложение — 18%. Что касается выбора площадок, то игрокам рынка стоит присмотреться к новым более технологичным алгоритмам выбора, которые приходят на смену привычных инструментов блокировки или разрешения доменов», — сказал генеральный директор Buzzoola Виталий Желяпов.

Несмотря на желание игнорировать рекламу, в 2025 г. о блокировщиках рекламы знает только 26% аудитории, среди них только 15% использовали такую возможность хотя бы раз за год.

Громкий звук в видеоролике заставляет избегать интернет-рекламу 35% респондентов, информационная перегруженность является главной причиной для четверти участников опроса (25%). Из-за неактуальности предложения и однообразия рекламу игнорируют по 20% опрошенных.

Участники опроса Buzzoola отметили, что за последнее время больше рекламы стало на сайтах, так считает каждый третий опрошенный, в приложениях (15%), в социальных сетях (14%), в мессенджерах (13%) и у блогеров (10%). Около 9% опрошенных отметили увеличение количества рекламы у маркетплейсов.

Бренд остается в памяти только у каждого пятого, а сообщение и предложение бренда запоминают 16% и 15% соответственно. Мужчины лучше женщин запоминают бренд в рекламе — об этом заявили 20% мужчин и 16% женщин. Дамы же лучше запоминают предложение бренда: 16% против 13% у мужчин.

Пробиться через рекламный клаттер (сделать так, чтобы объявление было замечено и запомнено на фоне этого шума) рекламодателям помогают известные личности, их лучше запоминают 51% респондентов.