«Делимобиль» раскрывает операционные результаты за III квартал 2025 года

ПАО «Каршеринг Руссия», бренд «Делимобиль», оператор каршеринга. объявляет операционные итоги за III квартал и девять месяцев 2025 г, закончившиеся 30 сентября 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля».

Рост количества зарегистрированных пользователей на ~20% год к году подтверждает устойчивый рост спроса на каршеринговый сервис. Однако в условиях ограничений в работе геолокационных сервисов и мобильного интернета пользователи не могут полностью удовлетворить спрос на поездки. Компания работает над новыми решениями, которые обеспечат бесперебойную работу сервиса.

Количество активных пользователей в месяц (MAU) по итогам девяти месяцев 2025 г. составило 601 тыс. (девять месяцев 2024 г.: 599 тыс.). Для сохранения базы лояльных клиентов в 2025 г. при отсутствии роста объема автопарка компания управляет распределением машин между локациями, направляя их в зоны с наибольшим спросом.

На конец девяти месяцев 2025 г. объем каршерингового флота сократился на 5% по сравнению с показателем на конец девяти месяцев 2024 г и составил 28 944 машины. В 2025 г. менеджмент принял решение не наращивать флот за счет лизинговых контрактов. Новые машины привлекаются в парк за счет партнерской программы, что в том числе позволило уже осуществить план по выходу в три новых региона. При этом активно растет направление продажи автомобилей – по итогам девяти месяцев 2025 г. было продано 1 742 машины, рост год к году составил 201%.

Количество проданных минут за девять месяцев 2025 гю составило 1 350 млн минут (за девять месяцев 2024 г. – 1 431 млн минут). В 3 квартале пользователи нарастили активность использования сервиса. Более того мы наблюдали рост средней продолжительности поездки.

При снижении объема автопарка, а также внешних факторов, влияющих на работу сервиса, Компания смогла показать двухзначные темпы роста – каршеринговая и прочая выручка выросла на ~10% за девять месяцев 2025 г. по сравнению с девятью месяцами 2024 г. Менеджмент сфокусирован на эффективной работе с динамическим ценообразованием и более рациональном распределением флота по локациям присутствия. После завершения эксплуатации в сервисе машины успешно реализуются на рынке, а также монетизируются благодаря реализации рекламных контрактов.

Генеральный директор «Делимобиля» Владимир Садовин: «"Делимобиль" сохраняет лидерство на рынке каршеринга и продолжает задавать вектор развития отрасли, несмотря на непростую внешнюю среду. Хотя в 2025 г. рост автопарка был ограничен, мы продолжаем предлагать клиентам качественный продукт и видим рост активности пользователей. Наш фокус – повышение операционной эффективности, что является базой для стабильного роста бизнеса после завершения цикла значительных инвестиций. Потенциал рынка остается высоким, спрос на каршеринг будет расти. При этом на работу сервиса по-прежнему влияют ограничения в работе геолокационных сервисов и интернета. В связи с этим мы совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России работаем над включением компании в реестр социально значимых онлайн-сервисов, доступ к которым сохраняется даже при ограничениях мобильного интернета».