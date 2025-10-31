В сервисе для командной работы MWS Tables появилась возможность оплаты через МТС Pay

МТС сообщает о том, что «МТС Финтех» реализовал возможность оплаты платформы MWS Tables – сервиса для командной работы и создания приложений без кода на основе таблиц – с помощью системы МТС Pay. Теперь частные клиенты смогут проводить оплату картой любого российского банка с сохранением кешбэка и без комиссии. Об этом CNews сообщили представители МТС.

MWS Tables – no-code-платформа для автоматизации рабочих процессов и управления данными. Сервис позволяет создавать приложения на базе таблиц без привлечения разработчиков и содержит популярные инструменты для решения задач в разных сферах от маркетинга и HR до управления продуктом: таблицы для совместной работы, формы для проведения опросов, канбан-доски, календари, диаграммы Ганта и дашборды. Оплата сервиса через МТС Pay доступна в личном кабинете клиента, зарегистрированного по номеру телефона.

«Для нас важно, чтобы платформа MWS Tables стала инструментом, который одинаково удобен и для большой команды, и для частного пользователя. Поэтому мы продолжаем развивать платформу и делаем ее еще доступнее, теперь подключиться и оплатить использование можно в несколько кликов», – сказал генеральный директор МТС Web Services Павел Воронин.